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    Брюс Уиллис выставил на продажу свою роскошную квартиру в Нью-Йорке

    Популярный голливудский актер распродает свою недвижимость
    Брюс Уиллис выставил на продажу свою недвижимость в Нью-Йорке за $17,75 миллионов. По информации Mirror площадь роскошной квартиры составляет 557 квадратных метров и расположена она в тихом районе Central Park West. В ней размещено шесть спален, четыре ванные комнаты, столовая и библиотека. Изначально это были две квартиры, расположенные
    • Вчора, 23:13
    • Розсилка

    Популярный голливудский актер распродает свою недвижимость

    Брюс Уиллис выставил на продажу свою недвижимость в Нью-Йорке за $17,75 миллионов.

    По информации Mirror площадь роскошной квартиры составляет 557 квадратных метров и расположена она в тихом районе Central Park West. В ней размещено шесть спален, четыре ванные комнаты, столовая и библиотека.

    Изначально это были две квартиры, расположенные одна над другой, но в начале 2000-х прежний хозяин объединил их в одну. Все окна расположены по одной стороне и выходят на Центральный парк.

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    Брюс Уиллис выставил на продажу свою роскошную квартиру в Нью-Йорке
    Брюс Уиллис выставил на продажу свою роскошную квартиру в Нью-Йорке
    Брюс Уиллис выставил на продажу свою роскошную квартиру в Нью-Йорке
    Брюс Уиллис выставил на продажу свою роскошную квартиру в Нью-Йорке
    Брюс Уиллис выставил на продажу свою роскошную квартиру в Нью-Йорке
    Брюс Уиллис выставил на продажу свою роскошную квартиру в Нью-Йорке
    Брюс Уиллис выставил на продажу свою роскошную квартиру в Нью-Йорке
    Брюс Уиллис выставил на продажу свою роскошную квартиру в Нью-Йорке

    Напомним, что актриса Роуз Макгоуэн продает свой дом из-за Харви Вайнштейна



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