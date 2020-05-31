Неделя высокой моды в Париже пройдет в онлайн-формате



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Онлайн-презентации состоятся с 6 по 8 июля

Неделя высокой моды в Париже, которая ранее была отменена, все же состоится и пройдет в онлайн-формате.

Кутюрная неделя занимала в расписании модного календаря даты с 5 по 9 июля, ее цифровой аналог же пройдет с 6 по 8 июля.

Для презентаций и показов создадут специальную онлайн-платформу, а основной формой станут фэшн-фильмы. Пока неизвестно, какие из брендов войдут в окончательное расписание, но организаторы надеются, что оно останется таким же, как было запланировано изначально.

Ранее на онлайн-формат переориентировались и другие ближайшие модные события — недели мужской моды в Лондоне, Париже и Милане, выставка Pitti Uomo.