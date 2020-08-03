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    Жизнь

    Неотразимая Джиджи Хадид снялась топлес для люксового бренда

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    Супермодель Джиджи Хадид - Неотразимая Джиджи Хадид снялась топлес для люксового бренда
    Супермодель Джиджи Хадид
    instagram.com/gigihadid/

    Манекенщица запечатлена в нескольких локациях и образах

    Сестра Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, супермодель Джиджи Хадид, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. Кадры появились в Instagram-аккаунте фотографа Касс Берд (Cass Bird).

    На размещенных черно-белых фото манекенщица запечатлена в нескольких локациях и образах. Так, на одном снимке она позирует топлес в трусах и жакете марки. При этом ее грудь частично прикрывают черно-белые подтяжки. На другом кадре 25-летняя Хадид сидит обнаженная в ванне с пеной. Известно, что изображения с этой фотосессии будут опубликованы в эксклюзивном издании плакатов Chaos SixtyNine.

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    Неотразимая Джиджи Хадид снялась топлес для люксового бренда
    Неотразимая Джиджи Хадид снялась топлес для люксового бренда
    Неотразимая Джиджи Хадид снялась топлес для люксового бренда
    Неотразимая Джиджи Хадид снялась топлес для люксового бренда
    Неотразимая Джиджи Хадид снялась топлес для люксового бренда
    Неотразимая Джиджи Хадид снялась топлес для люксового бренда
    instagram.com/gigihadid/

    Известно, что работы американской фотохудожницы Касс Берд неоднократно попадали на обложки таких журналов, как Vogue Esquire, Vanity Fair и Porter.

    Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

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    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Джиджи Хадид
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