Неотразимая Джиджи Хадид снялась топлес для люксового бренда



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Супермодель Джиджи Хадид instagram.com/gigihadid/

Манекенщица запечатлена в нескольких локациях и образах

Сестра Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, супермодель Джиджи Хадид, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. Кадры появились в Instagram-аккаунте фотографа Касс Берд (Cass Bird).

На размещенных черно-белых фото манекенщица запечатлена в нескольких локациях и образах. Так, на одном снимке она позирует топлес в трусах и жакете марки. При этом ее грудь частично прикрывают черно-белые подтяжки. На другом кадре 25-летняя Хадид сидит обнаженная в ванне с пеной. Известно, что изображения с этой фотосессии будут опубликованы в эксклюзивном издании плакатов Chaos SixtyNine.

Известно, что работы американской фотохудожницы Касс Берд неоднократно попадали на обложки таких журналов, как Vogue Esquire, Vanity Fair и Porter.

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