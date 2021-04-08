Netflix анонсировал сериал от принца Гарри и Меган Маркл

В сентябре стало известно супруги основали продюсерскую компанию

Стриминговый сервис Netflix анонсировал первый многосерийный проект от Archewell Productions — организации принца Гарри и Меган Маркл. Фильм под названием Heart of Invictus покажет истории спортсменов на их пути к Играм непобежденных. Напомним, речь идет о международных соревнованиях бывших и действующих военных, которые стали инвалидами. Игры проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Режиссером документального сериала выступят оскароносные британские режиссеры Орландо фон Эйнзидель и Джоанна Натасегара.

В сентябре стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл основали продюсерскую компанию и подписали многолетний контракт с Netflix: герцогам будут платить за создание документальных фильмов и сериалов, а также мультфильмов и других задумок.

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В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.