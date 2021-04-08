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    Netflix анонсировал сериал от принца Гарри и Меган Маркл

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    Netflix анонсировал сериал от принца Гарри и Меган Маркл

    В сентябре стало известно супруги основали продюсерскую компанию

    Стриминговый сервис Netflix анонсировал первый многосерийный проект от Archewell Productions — организации принца Гарри и Меган Маркл. Фильм под названием Heart of Invictus покажет истории спортсменов на их пути к Играм непобежденных. Напомним, речь идет о международных соревнованиях бывших и действующих военных, которые стали инвалидами. Игры проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Режиссером документального сериала выступят оскароносные британские режиссеры Орландо фон Эйнзидель и Джоанна Натасегара.

    В сентябре стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл основали продюсерскую компанию и подписали многолетний контракт с Netflix: герцогам будут платить за создание документальных фильмов и сериалов, а также мультфильмов и других задумок.

    Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

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    Теги: Меган Маркл Принц Гарри
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