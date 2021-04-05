Меган Маркл призналась, что обманула Уинфри заявлением о тайной свадьбе

Представители королевской семьи предоставили документ, опровергающий слова герцогини

39-летней Меган Маркл пришлось оправдываться за скандальное интервью. Она опровергла свои слова о том, что стала женой внука Елизаветы II за три дня до официального торжества.

Звезда сериала «Форс-мажоры» сделала резонансное заявление в разговоре с Опрой Уинфри. По словам Меган, их свадьба с Гарри была «спектаклем». На самом же деле, как утверждала бывшая актриса, они с принцем поженились за три дня до этого события. Признание Маркл противоречило правилам заключения брака в Великобритании, поэтому вызвало бурную реакцию со стороны дворцовых чиновников.

Представители королевской семьи предоставили документ, опровергающий слова герцогини Сассекской. В нем было указано, что Гарри и Меган стали законными мужем и женой именно в день королевской свадьбы, 19 мая. Этим дворец доказал, что «мятежные» супруги ввели всех в заблуждение и поставили в неудобное положение архиепископа Джастина Уэлби.

Скандальная дискуссия на тему тайной свадьбы побудила герцогов Сассекских нарушить молчание. Меган через своих представителей внесла ясность в ситуацию. «Они действительно разговаривали с Джастином в саду по поводу церемонии, но тайной свадьбы не было. Уверяем, что всё, что транслировалось по телевизору, было единственным бракосочетанием», — передает слова представителей бывшей актрисы и принца The Daily Beast.

Британцы отметили, что Меган и Гарри также стоит внести ясность в обвинение в расизме членов королевской семьи. Многие подозревают, что это может оказаться очередным недопониманием. «Меган всех запутала. Давайте теперь разберемся с более серьезными вещами, как, например, расизм во дворце», «Думается, что всё интервью Меган и Гарри — их личные домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью», «Удивительно запутанная история. Ждем, когда герцоги объяснят ситуацию с расизмом...» — написали подданные британской короны.

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