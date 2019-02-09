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    Жизнь

    Netflix снимет фильм о самой молодой женщине-политике в истории США

    • Розсилка
    Netflix снимет фильм о самой молодой женщине-политике в истории США

    Александрии 29 лет, она выросла в Бронксе, до 2018 года не занималась политикой — а теперь представляет страну в Конгрессе

    Компания Netflix анонсировала выход документального фильма об Александрии Окасио-Кортес и ее исторической победе на выборах в палату представителей США. Об этом сообщили в официальном твиттере сервиса, отметив, что фильм будет посвящен нескольким женщинам-политикам, в том числе и Окасио-Кортес.

    Покупка обошлась сервису в $10 миллионов, а премьера ленты прошла на фестивале Санденс в январе 2019.

    До июня 2018 года Оксаио-Кортес особенно не занималась политикой. На первичных партийных выборах она вела свою предвыборную кампанию «в поле»: сама обходила жителей района, рассказывала о своей программе и собирала небольшие пожертвования, полностью отказавшись от денег корпораций. В итоге Окасио-Кортес набрала на праймериз 58% голосов, опередив своего основного соперника, 56-летнего демократр Джо Кроули, на 16%.

    Очень быстро Александрия Окасио-Кортес стала любимицей американцев за ее решительные высказывания и небоязнь критики Дональда Трампа.

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    Джерело: Esquire

    кино США новости компания
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