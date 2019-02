Netflix снимет фильм о самой молодой женщине-политике в истории США

Александрии 29 лет, она выросла в Бронксе, до 2018 года не занималась политикой — а теперь представляет страну в Конгрессе

Компания Netflix анонсировала выход документального фильма об Александрии Окасио-Кортес и ее исторической победе на выборах в палату представителей США. Об этом сообщили в официальном твиттере сервиса, отметив, что фильм будет посвящен нескольким женщинам-политикам, в том числе и Окасио-Кортес.

Netflix has acquired worldwide rights to “Knock Down the House,” an award-winning documentary that chronicles the campaigns of four progressive candidates — @AOC @CoriBush @amy4thepeople and @paulajean2020 — in the 2018 midterm election. pic.twitter.com/s8YGoDKHsf