Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко показалася «Весняному концерті» у Вишгороді. Депутатка з'явилася на публіці після суду у справі через підозру у протиправній діяльності. Про це пише «Главком» із посиланням на допис нардепки у Facebook.

4 березня Юлія Тимошенко відвідала концерт у Вишгороді. На кадрах із заходу депутатка з’явилася у непритаманному для неї образі. Тимошенко розпустила свої коси та показалася на фото з хвилястим волоссям.

Тимошенко відвідала захід у супроводі нардепа Костянтина Бондарєва фото: ba.org.ua

«Весна неодмінно переможе, але навіть весні треба трохи допомагати. Маленькі радощі й свята, які ми робимо самі для себе та своїх близьких, допомагають нам триматися в цьому непевному світі», – так свій допис зі світлинами з концерту підписала лідерка «Батьківщини».

Тимошенко показалася у Вишгороді на концерті фото: ba.org.ua

Тимошенко вийшла на сцену на заході у Вишгороді фото: Юлія Тимошенко/Facebook

Юлія Тимошенко відвідала концерт у супроводі члена партії «Батьківщини» нардепа Костянтина Бондарєва. Депутати сиділи поруч під час концерту. На світлинах, якими поділилася нардепка можна побачити виступи дітей та хору. На окремих фото Тимошенко позувала з дітьми та виходила на сцену для промови.

На окремих фото Тимошенко показалася в обіймах містян та дітей, які виступили на концерті фото: ba.org.ua

Нагадаємо, ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Згодом, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру. За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період.

26 лютого Національне антикорупційне бюро України виконало судове рішення Апеляційної палати ВАКС та повернуло Юлії Тимошенко незаконно вилучені у неї під час обшуку кошти.