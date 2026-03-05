Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Тимошенко відвідала концерт у Вишгороді, де позувала в обіймах містян
фото: ba.org.ua

Нардепка відвідала захід у супроводі члена партії «Батьківщина» нардепа Костянтина Бондарєва

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко показалася «Весняному концерті» у Вишгороді. Депутатка з'явилася на публіці після суду у справі через підозру у протиправній діяльності. Про це пише «Главком» із посиланням на допис нардепки у Facebook.

4 березня Юлія Тимошенко відвідала концерт у Вишгороді. На кадрах із заходу депутатка з’явилася у непритаманному для неї образі. Тимошенко розпустила свої коси та показалася на фото з хвилястим волоссям.

Тимошенко відвідала захід у супроводі нардепа Костянтина Бондарєва
Тимошенко відвідала захід у супроводі нардепа Костянтина Бондарєва
фото: ba.org.ua

«Весна неодмінно переможе, але навіть весні треба трохи допомагати. Маленькі радощі й свята, які ми робимо самі для себе та своїх близьких, допомагають нам триматися в цьому непевному світі», – так свій допис зі світлинами з концерту підписала лідерка «Батьківщини».

Тимошенко показалася у Вишгороді на концерті
Тимошенко показалася у Вишгороді на концерті
фото: ba.org.ua
Тимошенко вийшла на сцену на заході у Вишгороді
Тимошенко вийшла на сцену на заході у Вишгороді
фото: Юлія Тимошенко/Facebook

Юлія Тимошенко відвідала концерт у супроводі члена партії «Батьківщини» нардепа Костянтина Бондарєва. Депутати сиділи поруч під час концерту. На світлинах, якими поділилася нардепка можна побачити виступи дітей та хору. На окремих фото Тимошенко позувала з дітьми та виходила на сцену для промови.

На окремих фото Тимошенко показалася в обіймах містян та дітей, які виступили на концерті
На окремих фото Тимошенко показалася в обіймах містян та дітей, які виступили на концерті
фото: ba.org.ua

Нагадаємо, ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Згодом, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру. За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період.

26 лютого Національне антикорупційне бюро України виконало судове рішення Апеляційної палати ВАКС та повернуло Юлії Тимошенко незаконно вилучені у неї під час обшуку кошти.

Читайте також:

Теги: депутат Київщина Юлія Тимошенко концерт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2019 році майбутня депутатка невдало балотувалась до Ради девʼятого скликання від «Слуги народи»
ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову нардепкою
18 лютого, 16:32
Шанувальники Melovin були розчаровані скасованим туром співака
Melovin скасував тур Україною після протесту в Рівному 
19 лютого, 13:18
Наслідки пожежі у Бучанському районі
На Бучанщині через несправне пічне опалення загинула пенсіонерка
6 лютого, 12:19
Сценарій із травневими виборами депутат називає «надмірно оптимістичним, але малореалістичним»
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
7 лютого, 19:57
Білогородська громада залишилася без вуличного освітлення
Білогородська громада вимкнула вуличне освітлення через енергетичну кризу
9 лютого, 18:33
У 2019 році Федір Христенко обрався до Ради від забороненої ОПЗЖ
Ще один нардеп втратить мандат
11 лютого, 08:16
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року
10 лютого, 21:43
Анатолій Гриценко прокоментував нагороду своєї доньки Світлани
Ексміністр оборони Гриценко похвалився нагородою доньки від президента
25 лютого, 15:03
Чоловік отримував вказівки від замовника через месенджер Telegram
Суд виніс вирок диверсанту, який за $100 підпалив релейну шафу «Укрзалізниці» на Київщині
25 лютого, 08:38

Життя

Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)
Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)
Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати
Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати
У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі
У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі
Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову
Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову
«Десяте диво». На Буковині 36-річна жінка вдесяте стала мамою (фото)
«Десяте диво». На Буковині 36-річна жінка вдесяте стала мамою (фото)
Нідерландці роблять це щовечора і краще сплять: у чому секрет
Нідерландці роблять це щовечора і краще сплять: у чому секрет

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua