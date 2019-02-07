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    Шоу-биз

    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту

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    Брэдли Купер - Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер

    Работа актера «Звезда родилась» не попала в список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»

    Несмотря на то, что дебютный фильм Брэдли Купера «Звезда родилась» попал сразу в восемь номинаций на премию «Оскар», в том числе и в таких основных категориях, как лучшие исполнители главных ролей, лучший актер второго плана, а также саундтрек, сценарий, звук и операторская работа, актер остался разочарован.

    Казалось бы, весь этот букет из номинаций должен был бы венчать включение его имени в список претендентов на звание лучшего режиссера, но этого не случилось — актеру «грозит» лишь получить золотого истукана за лучшую роль.

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    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту
    Брэдли Купер разочарован отношением киноакадемиков к его режиссерскому дебюту

    В интервью Опре Уинфри он признался, что определенно был сбит с толку. «Я ничего не понимал. Я сидел в одном их кафетериев Нью-Йорка и смотрел на свой телефон, а моя пресс-атташе Николь поздравляла меня с номинациями, на которые мы претендуем. Они мне даже не сказали каких-то неприятных вещей. Я был в смятении, так как чувствовал, что не справился со своей работой», — цитирует слова Купера Сosmopolitan.

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