Одесский дизайнер удалила свою страницу из соцсети, после скандала с фотографиями детей в нижнем белье



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Судя по всему, показ детского белья на Odessa Fashion Week будет отменен

Как ранее сообщал Scotch, в сети разгорелся настоящий скандал после публикации снимков новой коллекции детского нижнего белья от одесского дизайнера Аллы Френкель.

Пользователей сети возмутили не трусики и пеньюары, а слишком вызывающие образы маленьких моделей на снимках

«Я вообще не понимаю зачем в 12 лет такое бельё... Ну ладно уже в 16... перед кем в 12 лет щеголять в таком?», «Зачем из девочек делать проституток?», «Вот родители- они куда смотрят???? Какова цена гонорара, что они молчат? Поверьте, в данном случае есть оплата труда, поэтому родители молчат и даже будут огрызаться. Никто никого не накажет. Какая комиссия усмотрит тут порно? Мне кажется формально тут не придерёшься и это шокирует больше всего», «Потупленные взгляды детей, собранные в растрёпанные пучки волосы, бескровные губы, шеренга из девочек, диван на котором они сидят в привлекающих позах, вы правда не видите этого всего? Я думаю , что это потому ,что вы действительно не видите в детях сексуальный объект, но это не значит что другие мужчины видят так же как и вы», - так описали свое впечатление от снимков пользователи соцсети.

Но скандал вышел далеко за пределы соцсетей. Озадаченные вопросом педофилии активисты и журналисты обратились к уполномоченному президента по правам ребенка Николаю Кулебе.

Его мнение после просмотра снимков оказалось таким же, как и большинство комментарием в соцсети:

«Меня удивляет помешаность тех людей, которые это делали. А это очень хороший повод для педофила, чтобы охотиться на этих детей», - отметил Кулеба в комментарии ТСН.

Также уполномоченный президента по правам ребенка заявил, что такая «сексуализация ребенка» - криминал.

«Если используется верхняя одежда, пожалуйста, но не белье. Это нарушение его прав. Ребенок в 10-12 лет может не осознавать. Есть статья 150 Уголовного кодекса об эксплуатации детей. Для меня это эксплуатация труда детей. Соответственно правоохранительные органы должны открыть уголовное производство, должны опросить всех родителей тех, кто делал это», - сказал Кулеба.

Стоит отметить, что после выхода сюжетов на телеканалах и публикаций в интернет-СМИ, одесский дизайнер Алла Френкель удалила свою страницу из соцсети, вместе со скандальными фотоснимками. Стоит отметить, что и страницу модельного агенства, которое занималось поиском девочек-моделей для fashion-съемки и показа в рамках Odessa Fashion Week также удалили.