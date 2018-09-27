Кайя Гербер стала звездой fashion-шоу Saint Laurent



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Кайя Гербер

Неделя моды Париже традиционно — самая зрелищная и масштабная, и в этом году бренды подготовили грандиозные шоу для своих клиентов и поклонников

В первый день Dior провели показ, в который внедрили балетную постановку, а главным событием второго дня стал показ Saint Laurent.

Как и в прошлом году, дефиле было организовано на площади перед Эйфелевой башней, а главной звездой вечера, безусловно, была 17-летняя Кайя Гербер, весной этого года ставшая амбассадором Дома моды.

Она представила на подиуме сразу несколько нарядов, придуманных Энтони Ваккарелло, а Синди Кроуфорд, сидевшая в первом ряду, поддерживала дочь.

В новую коллекцию модного Дома вошли, как образы, через которые Ваккарелло представил свое видение моды семидесятых и особенно — «голого платья», созданного Сен-Лораном в 1968 году, а также знакового смокинга. Так и наряды, которые будто созданы специально для того, чтобы делать фото для Instagram.

Джерело: graziamagazine.ru