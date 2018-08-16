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    Жизнь

    Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж

    • Розсилка
    Мария Романий - Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж
    Мария Романий

    Несмотря на то, что Марии Романий не удалось выйти в финал шоу и покорить сердце Рождена Ануси, девушке удалось найти свою любовь после проекта

    Об изменениях в своей личной жизни, Мария рассказала в соцсети.

    Несколько дней назад Мария Романий отпраздновала девичник в компании близких подруг, а уже 14 августа опубликовала снимок в свадебном платье и лаконично его подписала - «Жена».

    Стоит отметить, что кто стал супругом экс-участницы шоу «Холостяк» неизвестно. На своей странице в соцсети Мария не публиковала ни одного снимка с любимым мужчиной. 

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    Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж
    Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж
    Девичник
    Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж
    Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж
    Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж
    Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж
    Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж
    Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж
    Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж

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