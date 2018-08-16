Одна из самых ярких участниц последнего сезона «Холостяка» вышла замуж
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Розсилка
Мария Романий
Несмотря на то, что Марии Романий не удалось выйти в финал шоу и покорить сердце Рождена Ануси, девушке удалось найти свою любовь после проекта
Об изменениях в своей личной жизни, Мария рассказала в соцсети.
Несколько дней назад Мария Романий отпраздновала девичник в компании близких подруг, а уже 14 августа опубликовала снимок в свадебном платье и лаконично его подписала - «Жена».
Стоит отметить, что кто стал супругом экс-участницы шоу «Холостяк» неизвестно. На своей странице в соцсети Мария не публиковала ни одного снимка с любимым мужчиной.
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