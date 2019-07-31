Ольга Сумская об Олеге Виннике: ароматы за километр, харизма аж прет из него
Сегодня украинский блондин празднует день рождения
Покоритель женский сердец Олег Винник стал на год старше. Сегодня артисту исполняется 46 лет.
Сердца поклонниц тают с первой ноты – кто-то полюбил творчество певца с песни «Счастье», а кого-то очаровала «Вовчиця». И никто не может устоять перед чарами Олега. Даже украинские актрисы и коллеги по сцене не могут устоять перед обаянием Олега Винника.
«Ароматы за километр, харизма аж прет из него. Понимаете, он умеет зарядить этой энергетикой. Я сказала тогда ему: «Олег, у тебя большое будущее». Так и случилось!» – комментирует Ольга Сумская в программе «Ранок з Україною».
Певица Камалия тоже не удержалась и рассказала, в чем, по ее мнению, секрет популярности Олега Винника.
«Он коснулся струн женских душ, а это главное, потому и так много у него поклонниц, так много волчиц», – рассказала Камалия.
«Такой энергетики, как у него, я не встречала ни у кого! Серьезно – это такой заряд позитива, невероятный свет!», – поделилась поклонница Олега Винника Екатерина Анисимова в эфире канала «Украина».
Стоит отметить, что у Олега Винника огромное количество фанатов, которые следят за его творчеством, знают наизусть все песни артиста и даже подготовили ему необычный подарок.
Фан-клуб два месяца готовил спектакль о жизни артиста – как Олег рос, как уехал в Германию, как стал звездой... настоящая биографическая эпопея. А воплотил замысел театр теней из Чернигова.
.