Ольга Сумская об Олеге Виннике: ароматы за километр, харизма аж прет из него



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Олег Винник и Ольга Сумская karavan.ua

Сегодня украинский блондин празднует день рождения

Покоритель женский сердец Олег Винник стал на год старше. Сегодня артисту исполняется 46 лет.

Сердца поклонниц тают с первой ноты – кто-то полюбил творчество певца с песни «Счастье», а кого-то очаровала «Вовчиця». И никто не может устоять перед чарами Олега. Даже украинские актрисы и коллеги по сцене не могут устоять перед обаянием Олега Винника.

«Ароматы за километр, харизма аж прет из него. Понимаете, он умеет зарядить этой энергетикой. Я сказала тогда ему: «Олег, у тебя большое будущее». Так и случилось!» – комментирует Ольга Сумская в программе «Ранок з Україною».

Певица Камалия тоже не удержалась и рассказала, в чем, по ее мнению, секрет популярности Олега Винника.

«Он коснулся струн женских душ, а это главное, потому и так много у него поклонниц, так много волчиц», – рассказала Камалия.

«Такой энергетики, как у него, я не встречала ни у кого! Серьезно – это такой заряд позитива, невероятный свет!», – поделилась поклонница Олега Винника Екатерина Анисимова в эфире канала «Украина».

Стоит отметить, что у Олега Винника огромное количество фанатов, которые следят за его творчеством, знают наизусть все песни артиста и даже подготовили ему необычный подарок.

Фан-клуб два месяца готовил спектакль о жизни артиста – как Олег рос, как уехал в Германию, как стал звездой... настоящая биографическая эпопея. А воплотил замысел театр теней из Чернигова.

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