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    Жизнь

    Ольга Сумская об Олеге Виннике: ароматы за километр, харизма аж прет из него

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    Олег Винник и Ольга Сумская - Ольга Сумская об Олеге Виннике: ароматы за километр, харизма аж прет из него
    Олег Винник и Ольга Сумская
    karavan.ua

    Сегодня украинский блондин празднует день рождения

    Покоритель женский сердец Олег Винник стал на год старше. Сегодня артисту исполняется 46 лет

    Сердца поклонниц тают с первой ноты – кто-то полюбил творчество певца с песни «Счастье», а кого-то очаровала «Вовчиця». И никто не может устоять перед чарами Олега. Даже украинские актрисы и коллеги по сцене не могут устоять перед обаянием Олега Винника.

    «Ароматы за километр, харизма аж прет из него. Понимаете, он умеет зарядить этой энергетикой. Я сказала тогда ему: «Олег, у тебя большое будущее». Так и случилось!» – комментирует Ольга Сумская в программе «Ранок з Україною».

    Певица Камалия тоже не удержалась и рассказала, в чем, по ее мнению, секрет популярности Олега Винника.

    «Он коснулся струн женских душ, а это главное, потому и так много у него поклонниц, так много волчиц», – рассказала Камалия.

    «Такой энергетики, как у него, я не встречала ни у кого! Серьезно – это такой заряд позитива, невероятный свет!», – поделилась поклонница Олега Винника Екатерина Анисимова в эфире канала «Украина».

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    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official
    facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official

    Стоит отметить, что у Олега Винника огромное количество фанатов, которые следят за его творчеством, знают наизусть все песни артиста и даже подготовили ему необычный подарок.

    Фан-клуб два месяца готовил спектакль о жизни артиста – как Олег рос, как уехал в Германию, как стал звездой... настоящая биографическая эпопея. А воплотил замысел театр теней из Чернигова.

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