Наталка Карпа намекнула на беременность



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Наталка Карпа instagram.com/natalkakarpa

Известная украинская певица рассказала, как муж подбирал ключ к ее сердцу

Украинская артистка рассказала, как ее муж Евгений Терехов решился сделать предложение и какие методы использовал для того, чтобы покорить её сердце.

«Первого января мы решили, что начнем пробовать строить отношения, а уже 14 февраля – в День влюбленных он стал на колено, взял огромный букет роз, кольцо и сказал: «Ты именно та женщина, без которой я не смогу жить дальше, выходи за меня замуж», – поделилась Наталка Карпа в эфире «Ранку з Україною».

Поэтому, оказалось, мужчина заранее продумал все нюансы и знал, как подойти к звезде.

«Он, подошел к этому вопросу, как очень хороший психолог, потому что точно знал, где я не смогу сказать: «Нет» – это сцена, потому что я артист. И он решил это сделать во время огромного концерта – 5000 зрителей в зале и все просто сразу начали аплодировать, кричать: «Горько!». И попробуй здесь сказать «Нет»! Поэтому по сей день мы шутим, что он меня припер к стенке», – рассказала певица.

А вот на вопрос Григория Германа о пополнение в семье артистка отреагировала очень интересно.

«О, эти социальные сети! Да, мне сейчас часто пишут: «Наташа, ты поправилась или вас можно поздравить?». Но скажу одно, я считаю, что назначение каждой женщины – быть мамой. Но знаю еще второй моментик, что счастье любит тишину», – признается Наталка Карпа в эфире канала «Украина».

Правда это или нет, но Григорий Герман, как отец двоих детей, предложил Наталке свою помощь по подбору рациона и советам роддома.