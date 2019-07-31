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    Жизнь

    Наталка Карпа намекнула на беременность

    • Розсилка
    Наталка Карпа - Наталка Карпа намекнула на беременность
    Наталка Карпа
    instagram.com/natalkakarpa

    Известная украинская певица рассказала, как муж подбирал ключ к ее сердцу

    Украинская артистка рассказала, как ее муж Евгений Терехов решился сделать предложение и какие методы использовал для того, чтобы покорить её сердце.

    «Первого января мы решили, что начнем пробовать строить отношения, а уже 14 февраля – в День влюбленных он стал на колено, взял огромный букет роз, кольцо и сказал: «Ты именно та женщина, без которой я не смогу жить дальше, выходи за меня замуж», – поделилась Наталка Карпа в эфире «Ранку з Україною».

    Поэтому, оказалось, мужчина заранее продумал все нюансы и знал, как подойти к звезде.

    «Он, подошел к этому вопросу, как очень хороший психолог, потому что точно знал, где я не смогу сказать: «Нет» – это сцена, потому что я артист. И он решил это сделать во время огромного концерта – 5000 зрителей в зале и все просто сразу начали аплодировать, кричать: «Горько!». И попробуй здесь сказать «Нет»! Поэтому по сей день мы шутим, что он меня припер к стенке», – рассказала певица.

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    Наталка Карпа намекнула на беременность
    Наталка Карпа намекнула на беременность
    Наталка Карпа намекнула на беременность
    Наталка Карпа намекнула на беременность
    Наталка Карпа намекнула на беременность
    Наталка Карпа намекнула на беременность
    Фото: Трк «Украина», instagram.com/natalkakarpa

    А вот на вопрос Григория Германа о пополнение в семье артистка отреагировала очень интересно.

    «О, эти социальные сети! Да, мне сейчас часто пишут: «Наташа, ты поправилась или вас можно поздравить?». Но скажу одно, я считаю, что назначение каждой женщины – быть мамой. Но знаю еще второй моментик, что счастье любит тишину», – признается Наталка Карпа в эфире канала «Украина».

    Правда это или нет, но Григорий Герман, как отец двоих детей, предложил Наталке свою помощь по подбору рациона и советам роддома.

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