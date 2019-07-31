Звезда «Ангелов Чарли» Кристен Стюарт снялась в эффектом фотосете для глянца
Актриса украсила страницы Vanity Fair
Спустя столько месяцев 29-летняя Кристен Стюарт вновь примерила женственные образы для сентябрьского выпуска Vanity Fair. Звезда «Ангелов Чарли» не только приняла участие в фотосессии и украсила собой обложку номера, но также призналась, что верит в призраков, и рассказала, с какими людьми предпочитает встречаться.
Совсем недавно в сети появился первый кадр биографической драмы «Сиберг». Говоря об актрисе Джин Сиберг, чья тяжелая судьба легла в основу фильма, Кристен отмечала, что на съемочной площадке создавалось ощущение, будто ее дух незримо присутствовал там. Возможно, эти слова и натолкнули издание на вопрос, верит ли звезда в призраков вообще.
«Я разговариваю с ними. Если я бываю в каком-нибудь странном маленьком городке, снимаясь в фильме, или попадаю в жуткие дома, я буквально могу сказать что-то вроде: “Пожалуйста, не надо. Кого угодно, только не меня”. Кто знает, что такое призраки, но определенно есть какая-то энергия, к которой я чувствительна», — рассказала актриса.
Джерело: popcornnews