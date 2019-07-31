Звезда «Ангелов Чарли» Кристен Стюарт снялась в эффектом фотосете для глянца

Актриса украсила страницы Vanity Fair

Спустя столько месяцев 29-летняя Кристен Стюарт вновь примерила женственные образы для сентябрьского выпуска Vanity Fair. Звезда «Ангелов Чарли» не только приняла участие в фотосессии и украсила собой обложку номера, но также призналась, что верит в призраков, и рассказала, с какими людьми предпочитает встречаться.

«Я вступаю в отношения лишь с теми, кто меня дополняет», — заявила актриса, глядя на Стеллу Максвелл, которую привела вместе с собой на съемки. Кристен также порассуждала о том, какой люди видят ее и как часто их видение совпадает с реальностью. «Я не бунтарь. Я не поступаю вопреки нарочно. Я просто хочу нравиться людям», — призналась Стюарт.

Совсем недавно в сети появился первый кадр биографической драмы «Сиберг». Говоря об актрисе Джин Сиберг, чья тяжелая судьба легла в основу фильма, Кристен отмечала, что на съемочной площадке создавалось ощущение, будто ее дух незримо присутствовал там. Возможно, эти слова и натолкнули издание на вопрос, верит ли звезда в призраков вообще.

«Я разговариваю с ними. Если я бываю в каком-нибудь странном маленьком городке, снимаясь в фильме, или попадаю в жуткие дома, я буквально могу сказать что-то вроде: “Пожалуйста, не надо. Кого угодно, только не меня”. Кто знает, что такое призраки, но определенно есть какая-то энергия, к которой я чувствительна», — рассказала актриса.