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    Жизнь

    Опубликован тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

    • Розсилка
    Опубликован тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

    О сюжете и дате выхода пока ничего не известно

    Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Это означает, что проект получил официальное продолжение еще на один сезон. В 40-секундном ролике есть лишь один намек на дальнейшее развитие сюжета - надпись «Мы больше не в Хоукинсе» (We're not in Hawkins anymore).

    Также, как сообщает Deadline, шоураннеры проекта братья Мэтт и Росс Дафферы заключили контракт с Netflix на несколько лет, в рамках которого они будут делать фильмы и сериалы для стримингового сервиса.

    Третий сезон «Очень странных дел» вышел в начале июля этого года. Каким он получился, мы подробно рассказывали здесь.

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