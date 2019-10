Опубликован тизер четвертого сезона «Очень странных дел»



О сюжете и дате выхода пока ничего не известно

Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Это означает, что проект получил официальное продолжение еще на один сезон. В 40-секундном ролике есть лишь один намек на дальнейшее развитие сюжета - надпись «Мы больше не в Хоукинсе» (We're not in Hawkins anymore).

Также, как сообщает Deadline, шоураннеры проекта братья Мэтт и Росс Дафферы заключили контракт с Netflix на несколько лет, в рамках которого они будут делать фильмы и сериалы для стримингового сервиса.

Третий сезон «Очень странных дел» вышел в начале июля этого года. Каким он получился, мы подробно рассказывали здесь.

