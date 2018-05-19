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    Опубликовано полное видео свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

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    Принц Гарри и Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Главная свадьба года - во всех подробностях

    Сегодня, 19 мая, состоялась свадьба принца Уэльского Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Церемония проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Великобритании.

    Возлюбленные дали друг другу клятвы и обменялись кольцами. Кольца Меган и Гарри выполнены из валлийского золота. Подобные кольца носят королева Елизавета II и Кейт Миддлтон.

    Дизайнер свадебного наряда Меган - Клэр Уэйт Келлер, креативный директор бренда Givenchy. Елизавета II одолжила Меган на свадьбу бриллиантовую тиару королевы Мэри.

    600 человек были приглашены на саму свадебную церемонию. Приглашения на свадьбу получили и звездные друзья пары - Дэвид и Виктория Бекхэм, Джордж и Амаль Клуни, Эд Ширан и Элтон Джон. Меган пригласила на свадьбу коллег по сериалу "Форс-мажоры", актрису Приянку Чопру и Серену Уильямс.

    Вечером 200 человек посетят прием во Фрогмор-хаусе, загородной резиденции британской королевской семьи, который устраивает принц Гарри. На вечеринке выступят Элтон Джон, группа Spice Girls и Элли Голдинг.

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    Джерело: Обозреватель

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