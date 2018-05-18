Королевская семья показала приготовление торта для свадьбы Меган и Гарри

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Торт для принца Гарри и Меган Маркл

Молодожены намерены нарушить королевскую традицию выбора тортов для свадеб

Завтра, 19 мая, состоится свадьба принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. Вчера в Виндзорском дворце и окрестностях уже начались репетиции церемонии. А сегодня уже началось приготовление главного свадебного торта, пишет «Главком».

Видео кулинарного процесса Кенсингтонский дворец поделился на официальной странице Twitter. На видео показано, как Клэр Птек готовит свадебный торт. Также в микроблоге семьи уточнили рецепт лакомства.

«200 лимонов сорта Амальфи, 500 органических яиц, 20 кг сливочного масла, 20 кг муки, 20 кг сахара, 10 бутылок сиропа бузины», - поясняется в подписи под роликом.

Watch as baker Claire Ptak begins work on the #RoyalWedding Cake! pic.twitter.com/OTdcF9hc0a — The Royal Family (@RoyalFamily) 18 травня 2018 р.

Стоит заметить, что выбором такого десерта, новобрачные нарушили одну из давних традиций королевской семьи. Вместо классического фруктового бисквита, который почти со времен Средневековья принято подавать на королевских свадьбах, Меган и Гарри будут угощать гостей лимонным тортом с сиропом из бузины. Кондитеры также украсят десерт живыми цветами.

«Ее Величество была неприятно удивлена, когда узнала, какой торт выбрали новобрачные. Она считает, что такой десерт не должен подаваться на торжество подобного уровня», - сообщили информаторы.