Королевская семья показала приготовление торта для свадьбы Меган и Гарри

Молодожены намерены нарушить королевскую традицию выбора тортов для свадеб

Завтра, 19 мая, состоится свадьба принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. Вчера в Виндзорском дворце и окрестностях уже начались репетиции церемонии. А сегодня уже началось приготовление главного свадебного торта, пишет «Главком».

Видео кулинарного процесса Кенсингтонский дворец поделился на официальной странице Twitter. На видео показано, как Клэр Птек готовит свадебный торт. Также в микроблоге семьи уточнили рецепт лакомства.

«200 лимонов сорта Амальфи, 500 органических яиц, 20 кг сливочного масла, 20 кг муки, 20 кг сахара, 10 бутылок сиропа бузины», - поясняется в подписи под роликом.

Watch as baker Claire Ptak begins work on the #RoyalWedding Cake! pic.twitter.com/OTdcF9hc0a