Невеста принца Гарри нарушила молчание и прокомментировала отказ отца приезжать на свадьбу
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Розсилка
Вчера отец Меган Маркл Томас перенес операцию на сердце
По информации зарубежных СМИ, Томасу Марклу сделали стентирование сосудов и после хирургического вмешательства ему необходимо провести несколько дней в больнице
Ранее он говорил изданию TMZ, что не сможет присутствовать на свадьбе дочери и принца Гарри, однако Кенсингтонский дворец не спешил давать комментариев на этот счет. Несколько минут назад на официальных страницах дворца в соцсетях было опубликовано заявление Меган, в котором она подтвердила, что отец не сможет повести ее к алтарю.
«К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о нем, надеюсь, сейчас его оставят в покое, ему это необходимо в связи с проблемами со здоровьем. Я хотела бы поблагодарить каждого, кто написал слова поддержки. Пожалуйста, знайте, как сильно мы с Гарри ждем нашего особенного дня и хотим его разделить со всеми вами», - говорится в заявлении Меган.
Джерело: Hello!