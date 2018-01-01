Отец Бена Аффлека рассказал о его разводе и борьбе сына с алкоголизом

Тимоти Аффлек обеспокоен состоянием сына

Весной прошлого года Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек, уладив все вопросы, касающиеся опеки над детьми, развелись. Тогда же появились слухи, что актер тяжело пережил развод, поэтому начал снова пить. Как оказалось, на самом деле, Аффлек наоборот начал борьбу с зависимостью, которая когда-то стала одним из факторов,



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Бен Аффлек

Тимоти Аффлек обеспокоен состоянием сына

Весной прошлого года Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек, уладив все вопросы, касающиеся опеки над детьми, развелись. Тогда же появились слухи, что актер тяжело пережил развод, поэтому начал снова пить. Как оказалось, на самом деле, Аффлек наоборот начал борьбу с зависимостью, которая когда-то стала одним из факторов, подтолкнувших Гарнер к решению развестись. Лечение от алкоголизма Бен впервые начал еще в 2001 году, а в 2017 завершил очередной курс.

Отец актера рассказал, как его сын борется за трезвость, и назвал виноватых в разводе звездной пары.

«Бен всегда был серьезно настроен на трезвость. В этом нет никаких сомнений. Он хочет нормальной жизни и стремится к ней», — рассказал Тимоти Аффлек.

По мнению Тимоти, измена его сына невестке стала причиной того, что на него сильно повлияла кинокарьера. По словам Аффлекса-старшего, Голливуд — «отвратительное место», и именно киноиндустрию стоит винить в развале браков обоих его сыновей. «Очень трудно сохранить семейную жизнь в разгар славы. Впрочем, за пределами индустрии развлечений браки тоже распадаются постоянно», — поделился мнением отец актера.

Джерело: graziamagazine.ru