Арнольд Шварценеггер сыграет в вестерн-сериале
- Сьогодні, 12:04
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Легендарный актер сыграет федерального маршала
Арнольд Шварценеггер исполнит главную роль и станет продюсером нового сериала «Outrider» от студии Amazon.
Железный Арни сыграет федерального маршала, в детстве эмигрировавшего из Европы в США. Примечательно, что сам актер тоже родом из европейского городка в Австрии.
Детективная история развернется в конце 1880-х гг в индейской резервации на территории Оклахомы. Помощник шерифа отправляется в пустыню, чтобы разыскать опасного преступника. Ему предстоит заручиться поддержкой безжалостного федерального маршала. Создатели шоу отмечают, что проект задуман, как мрачный, жестокий, а грань между добром и злом будет весьма размытой.
Добавим, что для Шварценеггера предстоящий проект станет первой крупной ролью в сериале.
Джерело: Киноафиша