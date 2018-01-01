Арнольд Шварценеггер сыграет в вестерн-сериале

Легендарный актер сыграет федерального маршала

Арнольд Шварценеггер исполнит главную роль и станет продюсером нового сериала «Outrider» от студии Amazon. Железный Арни сыграет федерального маршала, в детстве эмигрировавшего из Европы в США. Примечательно, что сам актер тоже родом из европейского городка в Австрии. Детективная история развернется в конце 1880-х гг в индейской



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Арнольд Шварценеггер

Легендарный актер сыграет федерального маршала

Арнольд Шварценеггер исполнит главную роль и станет продюсером нового сериала «Outrider» от студии Amazon.

Железный Арни сыграет федерального маршала, в детстве эмигрировавшего из Европы в США. Примечательно, что сам актер тоже родом из европейского городка в Австрии.

Детективная история развернется в конце 1880-х гг в индейской резервации на территории Оклахомы. Помощник шерифа отправляется в пустыню, чтобы разыскать опасного преступника. Ему предстоит заручиться поддержкой безжалостного федерального маршала. Создатели шоу отмечают, что проект задуман, как мрачный, жестокий, а грань между добром и злом будет весьма размытой.

Добавим, что для Шварценеггера предстоящий проект станет первой крупной ролью в сериале.

Джерело: Киноафиша