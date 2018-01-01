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    Арнольд Шварценеггер сыграет в вестерн-сериале

    Легендарный актер сыграет федерального маршала
    Арнольд Шварценеггер исполнит главную роль и станет продюсером нового сериала «Outrider» от студии Amazon. Железный Арни сыграет федерального маршала, в детстве эмигрировавшего из Европы в США. Примечательно, что сам актер тоже родом из европейского городка в Австрии. Детективная история развернется в конце 1880-х гг в индейской
    • Сьогодні, 12:04
    • Розсилка
    Арнольд Шварценеггер
    Арнольд Шварценеггер

    Легендарный актер сыграет федерального маршала

    Арнольд Шварценеггер исполнит главную роль и станет продюсером нового сериала «Outrider» от студии Amazon.

    Железный Арни сыграет федерального маршала, в детстве эмигрировавшего из Европы в США. Примечательно, что сам актер тоже родом из европейского городка в Австрии.

    Детективная история развернется в конце 1880-х гг в индейской резервации на территории Оклахомы. Помощник шерифа отправляется в пустыню, чтобы разыскать опасного преступника. Ему предстоит заручиться поддержкой безжалостного федерального маршала. Создатели шоу отмечают, что проект задуман, как мрачный, жестокий, а грань между добром и злом будет весьма размытой.

    Добавим, что для Шварценеггера предстоящий проект станет первой крупной ролью в сериале.

    Джерело: Киноафиша

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