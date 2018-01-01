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    Опубликованы фото с лучшими нарядами четвертого дня Ukrainian Fashion Week

    Знаменитости продемонстрировали самые неожиданные платья и костюмы
    В Киеве продолжается главное фэшн-событие страны Ukrainian Fashion Week. В четвертый день мероприятие посетили звезды украинских сцен, подиумов и экранов. Селебритиз продемонстрировали оригинальные наряды, которые поражают своей фантазией. Показы проходили в «Мыстецком Арсенале». Среди гостей этого праздника высокой моды оказались Маша
    • Сьогодні, 13:36
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    Гость&nbsp;Ukrainian Fashion Week
    Гость Ukrainian Fashion Week

    Знаменитости продемонстрировали самые неожиданные платья и костюмы

    В Киеве продолжается главное фэшн-событие страны Ukrainian Fashion Week. В четвертый день мероприятие посетили звезды украинских сцен, подиумов и экранов. Селебритиз продемонстрировали оригинальные наряды, которые поражают своей фантазией.

    Показы проходили в «Мыстецком Арсенале». Среди гостей этого праздника высокой моды оказались Маша Ефросинина, Санта Димопулос, Алла Григорьева, диджей Нана, Виталий Козловский, Анна Мартыненко и другие знаменитости.

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    Алексей Прищепа
    Маша Ефросинина
    Ирина Данилевская
    Алина Алиева с дочерью
    Яна Алтухова
    Алла Григорьева
    Юлия Кавтарадзе с дочерью
    Виталий Козловский
    Супруги Дюденко
    Тала Калатай
    Гость Ukrainian Fashion Week
    Яна Бучко
    Анна Мартыненко
    Мария Литти
    Даниил Подольский и Оксана Берг
    Нана
    Ирина Турбаевская
    Санта Димопулос
    Фаина Тадеева
    Валерия Крук
    Мишель Андраде
    Маша Ефросинина

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