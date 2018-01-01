Опубликованы фото с лучшими нарядами четвертого дня Ukrainian Fashion Week
- Сьогодні, 13:36
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Гость Ukrainian Fashion Week
Знаменитости продемонстрировали самые неожиданные платья и костюмы
В Киеве продолжается главное фэшн-событие страны Ukrainian Fashion Week. В четвертый день мероприятие посетили звезды украинских сцен, подиумов и экранов. Селебритиз продемонстрировали оригинальные наряды, которые поражают своей фантазией.
Показы проходили в «Мыстецком Арсенале». Среди гостей этого праздника высокой моды оказались Маша Ефросинина, Санта Димопулос, Алла Григорьева, диджей Нана, Виталий Козловский, Анна Мартыненко и другие знаменитости.
Джерело: Табло ID