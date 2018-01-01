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    Cестра Джиджи и Беллы Хадид Джоанн стала моделью plus size

    Молодые представители семейства Хадид решили захватить мир моды со всех сторон
    Джиджи и Белла в представлении уже не нуждаются, их брат Анвар Хадид покоряет мир мужской моды, а их кузина - Джоан Ван Ден Херик - делает себе имя в категории plus size. Сегодня в сети появилась ее дебютная рекламная кампания - Джоанн была выбрана лицом весенней коллекции нижнего белья Debenhams - Gorgeous DD+. Ранее 19-летняя начинающая модель
    • Сьогодні, 11:49
    • Розсилка
    Джоанн Ван Ден Херик
    Джоанн Ван Ден Херик

    Молодые представители семейства Хадид решили захватить мир моды со всех сторон

    Джиджи и Белла в представлении уже не нуждаются, их брат Анвар Хадид покоряет мир мужской моды, а их кузина - Джоан Ван Ден Херик - делает себе имя в категории plus size. Сегодня в сети появилась ее дебютная рекламная кампания - Джоанн была выбрана лицом весенней коллекции нижнего белья Debenhams - Gorgeous DD+.

    Ранее 19-летняя начинающая модель продвигала идеи бодипозитива только на своей страничке в Instagram, теперь же у нее появилась возможность транслировать их на более широкую аудиторию. После того как Джоанн получила новое назначение, она поделилась своими впечатлениями с поклонниками.

    «Я всегда хотела быть моделью, но не представляла, что для моей фигуры и объемов есть своя ниша на рынке. Мне кажется, очень важно показывать, что все девушки и парни, независимо от их фигуры, красивы. Нужно доносить мысль, что каждый из нас идеален в своем роде. Я пытаюсь сделать это с помощью своей работы и социальных сетей. Я твердо уверена, что каждое тело красиво»,- отметила девушка.

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    Cестра Джиджи и Беллы Хадид Джоанн стала моделью plus size
    Cестра Джиджи и Беллы Хадид Джоанн стала моделью plus size
    Cестра Джиджи и Беллы Хадид Джоанн стала моделью plus size
    Cестра Джиджи и Беллы Хадид Джоанн стала моделью plus size
    Cестра Джиджи и Беллы Хадид Джоанн стала моделью plus size

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    Джерело: Hello!

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