«Открой форточку и пропой слава Украине»: кандидат в мэры Киева опозорился в сети



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Гарик Корогодский

Украинцы возмущены высказываниями бизнесмена

Известный украинский Художник Александр Ройтбурд и бизнесмен Гарик Корогодский вступили в словесную перепалку из-за пожара на борту российской атомной подводной лодки АС-12 ( «Лошарик»).

Скриншоты треда коментариев опубликовал на своей странице в Фейсбуке Юрий Николов.

Все началось с поста Александра Ройтбурда о гибели 14 российских моряков на борту подводной лодки.

«Нейминг зачетный. На этом месте могла бы быть моя эмпатия», - написал художник у себя в Фейсбуке.

В ответ скандальный бизнесмен Корогодский написал нелицеприятные выражения в адрес художника.

«Лучше бы ты х*й рисовал, Саша», - отметил он.

Ройтбурд не растерялся, заявив что ждал подобного выпада от Гарика и в свою очередь заверил, что он ни в коем случае не лишен чувств эмпатии, однако «благодаря Путину» не намерен проявлять их в адрес российских военных.

«Я скорблю по тем нашим, которые погибают на Донбассе каждый день, чтобы ко мне не пришли российские танки», - заверил художник.

На это Корогодский посоветовал ему спеть «Слава Украине» и оценить отзывы соседей.

«Подойди к зеркалу, открой форточку и пропой слава Украине. Соседи заценят», - закончил Гарик.

Пользователи соцсети возмутились подобными высказываниями бизнесмена, который недавно заявл о планах занять кресло мэра Киева.

«Какой же он упырь», «Это ватное чудовище вполне себе следующий мер Киева», «Я бы предложил Корогодскому прокричать слава расеи в Киеве. То что Корогодский - гнойный а*уевший г*ндон с деньгами - это не секрет», - пишут пользователи Фейсбука.