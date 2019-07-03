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    Жизнь

    «Открой форточку и пропой слава Украине»: кандидат в мэры Киева опозорился в сети

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    Гарик Корогодский - «Открой форточку и пропой слава Украине»: кандидат в мэры Киева опозорился в сети
    Гарик Корогодский

    Украинцы возмущены высказываниями бизнесмена

    Известный украинский Художник Александр Ройтбурд и бизнесмен Гарик Корогодский вступили в словесную перепалку из-за пожара на борту российской атомной подводной лодки АС-12 ( «Лошарик»).

    Скриншоты треда коментариев опубликовал на своей странице в Фейсбуке Юрий Николов.

    Все началось с поста Александра Ройтбурда о гибели 14 российских моряков на борту подводной лодки.

    «Нейминг зачетный. На этом месте могла бы быть моя эмпатия», - написал художник у себя в Фейсбуке.

    В ответ скандальный бизнесмен Корогодский написал нелицеприятные выражения в адрес художника.

    «Лучше бы ты х*й рисовал, Саша», - отметил он.

    Ройтбурд не растерялся, заявив что ждал подобного выпада от Гарика и в свою очередь заверил, что он ни в коем случае не лишен чувств эмпатии, однако «благодаря Путину» не намерен проявлять их в адрес российских военных.

    «Я скорблю по тем нашим, которые погибают на Донбассе каждый день, чтобы ко мне не пришли российские танки», - заверил художник.

    На это Корогодский посоветовал ему спеть «Слава Украине» и оценить отзывы соседей.

    «Подойди к зеркалу, открой форточку и пропой слава Украине. Соседи заценят», - закончил Гарик.

    Пользователи соцсети возмутились подобными высказываниями бизнесмена, который недавно заявл о планах занять кресло мэра Киева.

    «Какой же он упырь», «Это ватное чудовище вполне себе следующий мер Киева», «Я бы предложил Корогодскому прокричать слава расеи в Киеве. То что Корогодский - гнойный а*уевший г*ндон с деньгами - это не секрет», - пишут пользователи Фейсбука.

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