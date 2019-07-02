Російські підводники загинули у секретному підводному човні - ЗМІ



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Так виглядає Лошарік

Пожежа сталась на підводному човні «Лошарик», котрий американці вважають диверсійним апаратом

Сьогодні ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомили, що під час пожежі на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ Росії загинули 14 моряків-підводників.

Це трапилось 1 липня в російських територіальних водах (де саме не повідомляють), а вцілілий підводний апарат вже знаходиться на військово-морській базі в Сєвєроморську, Мурманська обл.

Як повідомляє Baza, у військово-морської клінічний госпіталь Североморська доставили 4-5 чоловік, які вижили під час пожежі на глибоководному апараті. У них діагностовано отруєння продуктами горіння, а також контузія.

В Міноборони Росії повідомляють, що науково-дослідний глибоководний апарат проводив батиметричні вимірювання (заміри глибини об'єктів за допомогою спеціального обладнання).

Видання РБК, посилаючись на джерело в силових структурах, стверджує, що надзвичайна ситуація сталася на спускному апараті глибоководної атомного підводного човна АС-12, відомому як «Лошарік».

Інші ЗМІ повідомляють, що пожежа виникла не на самому «Лошаріку», а на його носії – звичайному атомному підводному човну (БС-64 «Підмосков’я» або «Оренбург»).

Згідно з інформацією з відкритих джерел, «Лошарік» - атомна глибоководна станція , не несе озброєння і може виконувати спеціальні завдання. Здатний занурюватися на глибину до 6000 метрів, поки що було продемонстровано занурення апарату на глибину до 3000 метрів. Технічні характеристики АС-12 засекречені.

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У 2015 році експерти Пентагону заявили, що АС-12 є диверсійним апаратом для встановлення пристроїв для руйнування різної підводної інфраструктури і в першу чергу кабелів зв'язку. В разі глобального конфлікту АС-12 може серйозно підірвати роботу інтернет, зруйнувавши магістральні кабелі зв'язку між материками.