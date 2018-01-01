Невеста экс-бойфренда Кайли Миноуг бросила его накануне свадьбы
- Сьогодні, 10:07
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Кайли Миноуг и Джошуа Сасс
Год назад Кайли Миноуг расторгла помолвку со своим женихом, актером Джошуа Сассом, узнав о его изменах
Тогда певица была в настоящей депрессии, ведь она собиралась прожить с возлюбленным всю оставшуюся жизнь, и его предательство стало для нее настоящим ударом. Но в итоге Сассу все вернулось бумерангом – на днях его бросила невеста.
В минувшую субботу, 3 февраля, должна была состояться свадьба бывшего бойфренда Кайли и актрисы Харриет Коллинг.
Торжественная церемония должна была пройти в часовне города Ладлоу, графства Шропшир, но в последний момент невеста передумала, сославшись на несовместимость характеров. Родственники и друзья Харриет отнеслись к ее решению положительно, ведь дурная слава Сасса шла впереди него. Напомним, что после расставания Кайли и Джошуа многие друзья актера признались, что Сасс лишь использовал Миноуг ради популярности и никогда на самом деле не любил ее.
Джерело: popcornnews