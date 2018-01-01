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    Невеста экс-бойфренда Кайли Миноуг бросила его накануне свадьбы

    Год назад Кайли Миноуг расторгла помолвку со своим женихом, актером Джошуа Сассом, узнав о его изменах
    Тогда певица была в настоящей депрессии, ведь она собиралась прожить с возлюбленным всю оставшуюся жизнь, и его предательство стало для нее настоящим ударом. Но в итоге Сассу все вернулось бумерангом – на днях его бросила невеста. В минувшую субботу, 3 февраля, должна была состояться свадьба бывшего бойфренда Кайли и актрисы Харриет Коллинг.
    • Сьогодні, 10:07
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    <span>Кайли Миноуг и Джошуа Сасс</span>
    Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

    Год назад Кайли Миноуг расторгла помолвку со своим женихом, актером Джошуа Сассом, узнав о его изменах

    Тогда певица была в настоящей депрессии, ведь она собиралась прожить с возлюбленным всю оставшуюся жизнь, и его предательство стало для нее настоящим ударом. Но в итоге Сассу все вернулось бумерангом – на днях его бросила невеста.

    В минувшую субботу, 3 февраля, должна была состояться свадьба бывшего бойфренда Кайли и актрисы Харриет Коллинг.
    Торжественная церемония должна была пройти в часовне города Ладлоу, графства Шропшир, но в последний момент невеста передумала, сославшись на несовместимость характеров. Родственники и друзья Харриет отнеслись к ее решению положительно, ведь дурная слава Сасса шла впереди него. Напомним, что после расставания Кайли и Джошуа многие друзья актера признались, что Сасс лишь использовал Миноуг ради популярности и никогда на самом деле не любил ее.

    Джерело: popcornnews

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