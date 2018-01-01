Уилл Смит разводится с женой

Супруги живут отдельно и посещают психолога

Накануне американские СМИ взорвались статьями о том, что Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит разводятся. Одними из первых об этом сообщил портал Radar Online. Инсайдеры издания утверждают, что на данный момент супруги живут раздельно. Сначала Уилл и Джада решили попробовать пожить друг без друга, а потом обоим это понравилось. Инсайдер



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Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит

Супруги живут отдельно и посещают психолога

Накануне американские СМИ взорвались статьями о том, что Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит разводятся.

Одними из первых об этом сообщил портал Radar Online. Инсайдеры издания утверждают, что на данный момент супруги живут раздельно.

Сначала Уилл и Джада решили попробовать пожить друг без друга, а потом обоим это понравилось. Инсайдер добавляет: на этот шаг одна из самых крепких пар Голливуда решилась после того, как их дети начали жить самостоятельно.

Кроме того, стало известно, что 49-летний актер и его 46-летняя жена посещают психолога, цитирует издание журнал Elle.

Напомним, Уилл и Джада поженились 20 лет назад и воспитывают двоих собственных детей детей - 19-летнего Джейдена и 17-летнюю Уиллоу, а еще 25-летнего сына Трея от первого брака актера.