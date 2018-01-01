Селин Дион рассказала о связи с покойным мужем
- Сьогодні, 11:29
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\В январе 2016 года скончался супруг Селин Дион Рене Анжелил
Несмотря на то, что прошло уже два года Селин недавно призналась, что чувствует связь с покойным мужем и уверена, что он наблюдает за ней все время.
Именно поэтому певица до сих пор прибегает к его «помощи» перед концертами: она пожимает бронзовый слепок руки Рене, который всегда стоит на ее столике в гримерной. Так, по мнению знаменитости, любимый и сейчас желает ей удачи перед каждым выступлением.
Также за кулисами всегда стоит стул, на котором раньше сидел Рене, наблюдая за представлениями любимой. Кроме того, певица рассказала, что нередко советуется с Анжелилом, и ей кажется, что она слышит его ответы.
Напомним, что Селин и Рене поженились в 1994 году и прожили вместе 22 года. Сейчас певица воспитывает троих сыновей: 17-летнего Рене-Шарля и семилетних близнецов Эдди и Нельсона.
Джерело: graziamagazine.ru