Источник, приближенный к актеру, также добавил, что при встрече кинозвезда временами бредил и отвечал примерно также, как на злополучном интервью прошлого года. Родные считают, что последствия длительного стресса вновь дали о себе знать. Сейчас же близкие пытаются уговорить Джима обратиться ко врачу, пока дело не зашло слишком далеко.