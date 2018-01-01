Истощенный и болезненный вид актера заставил волноваться его родных

После самоубийства подруги в 2015 году Джим Керри долгое время вел затворнический образ жизни, который сказался на его физическом и психическом здоровье. Так, например, во время интервью в прошлом году он вел себя весьма странно и говорил что-то невнятное про пирамидальные структуры и энергетические поля. Как бы то ни было, с сентября прошлого года актер стал выходить в свет и перестал вызывать опасение у друзей и родных. Кроме того, недавно с него были сняты все обвинения по делу суицида подруги.

Родные Джима уже было успокоились, но он снова стал подавать тревожные признаки. По словам близкого друга актера, в последнее время кинозвезда все чаще пропадает в своей арт-студии, редко отвечает на телефонные звонки и не общается даже с членами семьи. Более того, когда другу все же удалось лично встретиться с актером, то он пришел в ужас: Джим выглядел истощенным и ослабевшим.

Однако свое состоянии он объяснил тем, что сейчас проходит процедуру очищения организма от токсинов. Джим полностью отказался от твердой пищи и ограничивается лишь соками и чаем, которые заказывает в интернете. Несмотря на то, что он уже и так изрядно похудел, отказываться от этой затеи он не собирается.