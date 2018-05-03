Пэрис Хилтон до сих пор не пришла в себя после секс-скандала: Я не хотела жить

Наследница миллионного состояния прокомментировала свое старое секс-видео

Давным-давно, когда «слив» обнаженных фото и секс-видео еще был действительно трагедией, а не способом пиара, «первопроходцем» в этом деле стала Пэрис Хилтон – ее знаменитое секс-видео с тогдашним бойфрендом Риком Саломоном было снято в 2001, когда светской львице было всего 19, и попало в сеть в 2003.

Спустя почти 15 лет Пэрис по-прежнему периодически вспоминает пережитый скандал – и в красках описывает, что она тогда чувствовала.