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    Жизнь

    Бэнкси посвятил новую работу протестам в США (фото)

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    Бэнкси посвятил новую работу протестам в США (фото)

    Художник написал, что изначально не хотел высказываться на данную тему

    Английский художник Бэнкси показал свою новую работу, которая посвящена протестам в США из-за убийства полицейским задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Картина опубликована в Instagram Бэнкси.

    На кадре виден траурный портрет с темной фигурой. Американский флаг, висящий над изображением, постепенно начинает гореть, подожженный пламенем от свечи.

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    Бэнкси посвятил новую работу протестам в США (фото)
    Бэнкси посвятил новую работу протестам в США (фото)
    Бэнкси посвятил новую работу протестам в США (фото)

    Художник написал, что изначально не хотел высказываться на данную тему, но потом понял, что это в первую очередь проблема белых людей. По мнению Бэнкси, система заставляет страдать людей с другим цветом кожи и у них нет возможностей изменить ситуацию. Он предупредил, что белые люди должны разобраться с этим, «иначе кто-то будет вынужден подняться наверх и выбить дверь».

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    искусство
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