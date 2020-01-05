Адель засветила постройневшую фигуру на пляже: фото папарацци



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Адель села на диету, а также начала активно заниматься пилатесом

Обладательница Грэмми смогла продемонстрировать свое похудевшее тело уже в октябре

Новогодние праздники Адель решила провести под горячим солнцем на побережье Карибского моря. 31-летняя певица веселилась на пляже в компании Карри Стайлза, где и была замечена папарацци. На снимках видно, что Адель заметно постройнела, а некоторые поклонники и вовсе решили, что девушка вдвое сбросила вес.

Напомним, летом прошлого года певица решила взять себя в руки: Адель села на диету, а также начала активно заниматься пилатесом. Обладательница Грэмми смогла продемонстрировать своё похудевшее тело уже в октябре, на дне рождения рэпера Дрейка.