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    Фото

    Адель засветила постройневшую фигуру на пляже: фото папарацци

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    <p>Адель села на диету, а также начала активно заниматься пилатесом</p> <div></div> - Адель засветила постройневшую фигуру на пляже: фото папарацци

    Адель села на диету, а также начала активно заниматься пилатесом

    Обладательница Грэмми смогла продемонстрировать свое похудевшее тело уже в октябре

    Новогодние праздники Адель решила провести под горячим солнцем на побережье Карибского моря. 31-летняя певица веселилась на пляже в компании Карри Стайлза, где и была замечена папарацци. На снимках видно, что Адель заметно постройнела, а некоторые поклонники и вовсе решили, что девушка вдвое сбросила вес.

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    Адель засветила постройневшую фигуру на пляже: фото папарацци
    Адель засветила постройневшую фигуру на пляже: фото папарацци
    Адель засветила постройневшую фигуру на пляже: фото папарацци
    Адель засветила постройневшую фигуру на пляже: фото папарацци

    Напомним, летом прошлого года певица решила взять себя в руки: Адель села на диету, а также начала активно заниматься пилатесом. Обладательница Грэмми смогла продемонстрировать своё похудевшее тело уже в октябре, на дне рождения рэпера Дрейка.

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