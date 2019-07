По вселенной «Гарри Поттера» снимут сериал-приквел



Фото: imdb

Неизвестно, будет ли сериал сюжетно связан с «Фантастическими тварями»

Источники издания We Got This Covered сообщили, что студия Warner начала работать над сериалом по вселенной «Гарри Поттера». Проект находится на самых ранних этапах разработки, поэтому подробностей крайне мало. Официально эту информацию компания Warner не подтверждала.

По данным источников, история посвящена событиям, которые проходили за несколько десятков лет до действия оригинальной истории. Известно, что в центре будут абсолютно новые герои, которые учатся и работают в Хогвартсе.

О событиях, предшествовавших оригинальной истории, рассказывается также в фильмах «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

