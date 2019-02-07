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    Жизнь

    Подруги Меган Маркл рассказали о ссоре герцогини с отцом

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    <div class="embed-caption">Меган Маркл</div> <div class="embed-source"></div> - Подруги Меган Маркл рассказали о ссоре герцогини с отцом
    Меган Маркл
    Legion-Media

    С тех пор как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, страсти вокруг нее не утихают

    Дальние и близкие родственники будто вступили в сговор — они обвиняют герцогиню в высокомерии, считают, что она забыла близких и отмечают, что у Меган на самом деле очень скверный характер. Особенно часто нелестно о Маркл отзывается ее сводная сестра Саманта.

    Громким получился и скандал Меган с отцом. С ним ей пришлось прекратить общение, так как он пошел на сделку с папарацци. До сегодняшнего решение Меган исключить папу из круга общения осуждалось обществом. Grazia надеется, что теперь мнение изменится.

    Журналу People удалось связаться сразу с пятью давними подругами актрисы. Они пожелали остаться анонимными. Так, одна из приятельниц заявила, что Меган бдело очень не просто прекратить общением с отцом. Она просила его перестать оговаривать ее. Только в этом случае у нее появится возможность возобновить с ним отношения. Grazia пока не представляет, чем закончится эта драма, однако надеется, что отношения Меган и ее родственников наладятся.

    Джерело: graziamagazine.ru

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