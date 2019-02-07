Подруги Меган Маркл рассказали о ссоре герцогини с отцом



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Меган Маркл Legion-Media

С тех пор как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, страсти вокруг нее не утихают

Дальние и близкие родственники будто вступили в сговор — они обвиняют герцогиню в высокомерии, считают, что она забыла близких и отмечают, что у Меган на самом деле очень скверный характер. Особенно часто нелестно о Маркл отзывается ее сводная сестра Саманта.

Громким получился и скандал Меган с отцом. С ним ей пришлось прекратить общение, так как он пошел на сделку с папарацци. До сегодняшнего решение Меган исключить папу из круга общения осуждалось обществом. Grazia надеется, что теперь мнение изменится.

Журналу People удалось связаться сразу с пятью давними подругами актрисы. Они пожелали остаться анонимными. Так, одна из приятельниц заявила, что Меган бдело очень не просто прекратить общением с отцом. Она просила его перестать оговаривать ее. Только в этом случае у нее появится возможность возобновить с ним отношения. Grazia пока не представляет, чем закончится эта драма, однако надеется, что отношения Меган и ее родственников наладятся.

Джерело: graziamagazine.ru