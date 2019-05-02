Марина Одольская презентовала клип на песню «Небо»
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Розсилка
Режиссером новой видеоработы стал Виктор Скуратовский
Съемки нового видеоклипа на композицию «Небо» стали первыми после рождения певицей четвертого ребенка.
«Несмотря на то, что мне снова необходимо было привыкнуть к сцене и камерам, я думаю, что у нас все получилось отлично! С такой командой, как у меня, я была уверенна в результате. Мы поставили себе очень высокую планку и будем с каждым разом поднимать ее все выше и выше. Я надеюсь, что моим слушателям понравится видеоработа «Небо», ведь над ней долго и кропотливо трудились лучшие из лучших. Для меня было важно передать атмосферу и всю палитру чувств, когда любовь окрыляет!» – рассказала Марина Одольская.
По словам певицы съемки видео заняли целые сутки, без перерыва на отдых. Главные герои и рабочая группа в режиме нон-стоп сменяли разные локации, декорации и костюмы. За время съемок Марина Одольская примерила несколько образов, которые создала для нее известная визажист и художница – Марина Борщевская.
«Идея клипа мне пришла, как только я услышал песню «Небо». В кадре - только герои и образы, наш клип - это аллегория. При помощи такой иллюстрации падений и взлетов мы пытаемся провести аналогию с отношениями влюбленных. Хочу отметить, что Марина – невероятный и самодостаточный артист. И мы просто старались донести ее нереально крутую энергетику до зрителей», - прокомментировал режиссер клипа Виктор Скуратовский.
В съемках также приняли участие артисты танцевального коллектива «Freedom» - Юлия Зима и Павел Бондаренко, которые исполнили роли двух влюбленных, со всеми красками отношений между мужчиной и женщиной. В клипе очень много романтичных моментов. Атмосфера на съемочной площадке была полна неожиданностей. Для одной из сцен герои клипа должны были прыгать из-под потолка, высотой 15 метров - для эффектного кадра стремительного полета в небе. И таких задач и идей у режиссера было немало.