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    Жизнь

    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»

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    Элиша Бэйкс - Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Элиша Бэйкс
    instagram.com/miss.elishab/

    Комментаторы не стеснялись в выражениях

    Жительница Австралии Элиша Бэйкс рассказала о страшной травле, которой она подверглась в Интернете будучи в положении. Сейчас 30-летняя женщина и ее супруг - родители прекрасного малыша, которому почти два года, однако девять месяцев беременности дались ей нелегко, признается австралийка, пишет The Mirror

    Дело в том, что на 14-й неделе беременности она начала выкладывать в Instagram фотографии своего заметно округлившегося живота. Каково же было удивление Элиши, когда интернет-пользователи засыпали ее негативными комментариями. Некоторые писали о том, что женщина «вот-вот родит лошадь».

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    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    Пользователи соцети затравили беременную австралийку из-за «слишком большого живота»
    instagram.com/miss.elishab/

    Тогда австралийка объяснила, что живот кажется большим из-за ее маленького роста в 160 сантиметров. Однако это не остановило недоброжелателей, которые в этот раз начали писать о том, что она явно слишком много ест.

    Бэйкс признается, что негативные комментарии принесли ей немало переживаний. Однако, к счастью, она родила на свет здорового мальчика. Кстати, это не первая беременность Элиши - у нее с супругом уже есть сын.

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