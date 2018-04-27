Популярный российский актер удивил неожиданным признанием об Украине

Хабенский назвал Киев любимым зарубежным городом

Известный актер российского театра и кино Константин Хабенский в недавнем интервью отметил, что его любимым зарубежным городом является Киев. При этом артист назвал украинскую столицу сразу, не задумываясь. Правда, он оставил свой выбор без каких-либо комментариев. Вслед за этим у Хабенского спросили о его любимом российском городе. Но ответить на



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Константин Хабенский

Хабенский назвал Киев любимым зарубежным городом

Известный актер российского театра и кино Константин Хабенский в недавнем интервью отметил, что его любимым зарубежным городом является Киев. При этом артист назвал украинскую столицу сразу, не задумываясь. Правда, он оставил свой выбор без каких-либо комментариев.

Вслед за этим у Хабенского спросили о его любимом российском городе. Но ответить на этот вопрос ему было уже не так легко. «Много. Не могу кого-то одного назвать. Даже Челябинск я люблю», - смешался актер.

Напомним, ранее гостем этой же передачи стал российский актер Алексей Серебряков, который назвал главными минусами президента России Владимира Путина, «бесконечное вранье» и «воровство».

Полную версию интервью с Константином Хабенским можно посмотреть здесь:

Джерело: УНІАН