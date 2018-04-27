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    Популярный российский актер удивил неожиданным признанием об Украине

    Хабенский назвал Киев любимым зарубежным городом
    Известный актер российского театра и кино Константин Хабенский в недавнем интервью отметил, что его любимым зарубежным городом является Киев. При этом артист назвал украинскую столицу сразу, не задумываясь. Правда, он оставил свой выбор без каких-либо комментариев. Вслед за этим у Хабенского спросили о его любимом российском городе. Но ответить на
    • 27 Квiтня, 17:58
    • Розсилка
    Константин Хабенский
    Константин Хабенский

    Хабенский назвал Киев любимым зарубежным городом

    Известный актер российского театра и кино Константин Хабенский в недавнем интервью отметил, что его любимым зарубежным городом является Киев. При этом артист назвал украинскую столицу сразу, не задумываясь. Правда, он оставил свой выбор без каких-либо комментариев.

    Вслед за этим у Хабенского спросили о его любимом российском городе. Но ответить на этот вопрос ему было уже не так легко. «Много. Не могу кого-то одного назвать. Даже Челябинск я люблю», - смешался актер.

    Напомним, ранее гостем этой же передачи стал российский актер Алексей Серебряков, который назвал главными минусами президента России Владимира Путина, «бесконечное вранье» и «воровство».

    Полную версию интервью с Константином Хабенским можно посмотреть здесь:

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    Джерело: УНІАН

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