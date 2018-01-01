После скандала с изменой Мелания Трамп снова нарушила протокол

В семействе Дональда и Мелании Трамп продолжают кипеть страсти

На этот раз о связи с президентом США рассказала бывшая модель Playboy. Девушка призналась, что встречалась с Трампом 10 лет назад, когда он уже был женат на Мелании. Судя по всему, первая леди приняла эту историю близко к сердцу. Мелания и Дональд отправились в Паркленд, где недавно произошла стрельба. Отказаться



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Дональд и Мелания Трамп

В семействе Дональда и Мелании Трамп продолжают кипеть страсти

На этот раз о связи с президентом США рассказала бывшая модель Playboy. Девушка призналась, что встречалась с Трампом 10 лет назад, когда он уже был женат на Мелании.

Судя по всему, первая леди приняла эту историю близко к сердцу. Мелания и Дональд отправились в Паркленд, где недавно произошла стрельба.

Отказаться от поездки супруга президента не могла, но нашла другой способ выразить свое недовольство мужем. Традиционно по протоколу первая леди и ее супруг вместе покидают Белый дом и отправляются в аэропорт, но Мелания предпочла встретиться с мужем только в самолете!

Игнорирование протокола стало еще одним доказательством того, что Мелания Трамп все еще обижена на своего супруга. Напомним, что ранее Первая леди США нарушила протокол и появилась в Конгрессе без мужа, а День всех влюбленных Мелания предпочла провести вдали от своей семьи.