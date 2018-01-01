Актриса подтвердила, что Дональд Трамп изменил с ней своей жене Мелании

Всплыли новые подробности половой связи президента США с порноактрисой

Американская актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, также известной как Сторми Дэниэлс подтвердила, что имела половую связь с действующим президентом США Дональдом Трамоп. Об этом, в частности, сообщил адвокат организации президента США Майкл Коэн. Последний заплатил за это порноактрисе $130 тыс. Как сообщалось ранее, Клиффорд



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Доналд Трамп

Всплыли новые подробности половой связи президента США с порноактрисой

Американская актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, также известной как Сторми Дэниэлс подтвердила, что имела половую связь с действующим президентом США Дональдом Трамоп. Об этом, в частности, сообщил адвокат организации президента США Майкл Коэн. Последний заплатил за это порноактрисе $130 тыс.

Как сообщалось ранее, Клиффорд получила деньги за месяц до президентских выборов в США. Оплата была частью соглашения, достигнутого между адвокатами, которое не позволило актрисе обсуждать ее сексуальные отношения с Трампом.

Позже в СМИ появилось интервью с Клиффорд, в котором она детально описала ситуацию и годы общения с нынешним президентом США. Она рассказала, что имела сексуальную связь с Трампом в 2006 году, через несколько месяцев после того, как его жена Мелания родила сына Баррона.

По словам порнозвезды, они встретились на турнире гольфа в Неваде. Дональд попросил ее пообедать с ним, они встретились в гостиничном номере, где и произошел секс. Она также вспомнила, что Трамп сказал ей, что она «красивая и умная, как и его дочка». Кроме того, Клиффорд утверждает, что их отношения продолжились, и она периодически встречалась с Трампом вплоть до 2010 года.

Джерело: Дзеркало тижня