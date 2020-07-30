Появились первые подробности продолжения фильма «Капитан Марвел»



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Зрителям представят нового супергероя со знакомым именем

Журналисты выяснили первые подробности о сиквеле фильма «Капитан Марвел». Стоит помнить, что информация пока официально не подтверждена, так что в будущем все может измениться.

Судя по всему, во второй части «Капитана Марвела» появится новый персонаж, который готов окончательно вас запутать. Героиню будут звать Мисс Марвел, а ее главная способность — растягивать свое тело, так же как делает один из персонажей «Фантастической четверки». Все верно, зрителям покажут Капитана Марвела и Мисс Марвел, главная задача — не перепутать.

Чтобы людям, не так тесно знакомым с комиксами, было проще, перед сиквелом появится небольшой сериал, в котором нового героя представят поподробнее. Сама же картина будет очень похожей на проект «Первый Мститель: Противостояние». То есть зрителей ждет история одного супергероя, но при этом в кадре появятся и много других знакомых личностей, сообщает MCU Direct. Премьера запланирована на весну 2022 года.

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