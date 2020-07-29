Режиссер фильма «Однажды в Голливуде» назвал 11 лучших фильмов всех времен
Режиссер Квентин Тарантино
В личном топе режиссера лидирует картина Серджо Леоне
Режиссер Квентин Тарантино, автор таких фильмов, как «Убить Билла», «Криминальное чтиво» и «Однажды в Голливуде», поделился своим личным топом лучших кинокартин в истории. Его опубликовало издание Far Out Magazine.
Лидера списка — режиссера Серджо Леоне — Тарантино охарактеризовал так: «Я бы даже сказал, что [Леоне] — это величайшее сочетание киностилиста, который создает свой собственный мир, и рассказчика».
С полным списком картин от режиссера вы можете ознакомиться ниже:
- «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне.
- «Рио Браво» Говарда Хоукса.
- «Прокол» Брайана де Пальмы.
- «Таксист» Мартина Скорсезе.
- «Его девушка Пятница» Говарда Хоукса.
- «Король-боксер» Чона Чанг-хва.
- «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста.
- «Кэрри» Брайана де Пальмы.
- «Только ваш» Престона Стерджеса.
- «Пять гробниц по пути в Каир» Билли Уайлдера.
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