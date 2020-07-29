Режиссер фильма «Однажды в Голливуде» назвал 11 лучших фильмов всех времен



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Режиссер Квентин Тарантино

В личном топе режиссера лидирует картина Серджо Леоне

Режиссер Квентин Тарантино, автор таких фильмов, как «Убить Билла», «Криминальное чтиво» и «Однажды в Голливуде», поделился своим личным топом лучших кинокартин в истории. Его опубликовало издание Far Out Magazine.

Лидера списка — режиссера Серджо Леоне — Тарантино охарактеризовал так: «Я бы даже сказал, что [Леоне] — это величайшее сочетание киностилиста, который создает свой собственный мир, и рассказчика».

С полным списком картин от режиссера вы можете ознакомиться ниже:

«Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне.

«Рио Браво» Говарда Хоукса.

«Прокол» Брайана де Пальмы.

«Таксист» Мартина Скорсезе.

«Его девушка Пятница» Говарда Хоукса.

«Король-боксер» Чона Чанг-хва.

«Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста.

«Кэрри» Брайана де Пальмы.

«Только ваш» Престона Стерджеса.

«Пять гробниц по пути в Каир» Билли Уайлдера.

«Челюсти» Стивена Спилберга. Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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