  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Режиссер фильма «Однажды в Голливуде» назвал 11 лучших фильмов всех времен

    • Розсилка
    Режиссер Квентин Тарантино - Режиссер фильма «Однажды в Голливуде» назвал 11 лучших фильмов всех времен
    Режиссер Квентин Тарантино

    В личном топе режиссера лидирует картина Серджо Леоне

    Режиссер Квентин Тарантино, автор таких фильмов, как «Убить Билла», «Криминальное чтиво» и «Однажды в Голливуде», поделился своим личным топом лучших кинокартин в истории. Его опубликовало издание Far Out Magazine.

    Лидера списка — режиссера Серджо Леоне — Тарантино охарактеризовал так: «Я бы даже сказал, что [Леоне] — это величайшее сочетание киностилиста, который создает свой собственный мир, и рассказчика».

    cbd573a3031f001b737b4240a84f6ff1

    С полным списком картин от режиссера вы можете ознакомиться ниже:

    • «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне.
    • «Рио Браво» Говарда Хоукса.
    • «Прокол» Брайана де Пальмы.
    • «Таксист» Мартина Скорсезе.
    • «Его девушка Пятница» Говарда Хоукса.
    • «Король-боксер» Чона Чанг-хва.
    • «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста.
    • «Кэрри» Брайана де Пальмы.
    • «Только ваш» Престона Стерджеса.
    • «Пять гробниц по пути в Каир» Билли Уайлдера.

    «Челюсти» Стивена Спилберга. Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

     Читайте также: Ляшко похвастался супердорогой коляской для двухмесячного сына
    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ