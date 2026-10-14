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13-річний хлопчик отримав суворе покарання за витівку на матчі Ліги націй

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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13-річний хлопчик отримав суворе покарання за витівку на матчі Ліги націй
Вболівальник вибіг на поле просто посеред матчу
фото: Stella Pictures

Юний фанат серйозно ризикнув заради фото з гравцем збірної Нідерландів

У Нідерландах 13-річного футбольного вболівальника покарали за вибігання на поле під час матчу національних збірних Нідерландів та Німеччини у Лізі націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aftonbladet.

Чому хлопець вибіг на поле?

Інцидент стався 24 вересня в Амстердамі під час принципового протистояння між збірними Нідерландів і Німеччини. Юний фанат не зміг стримати своїх емоцій під час гри, перетнув межі трибун і вибіг прямо на газон. Попри те, що його зухвалий план швидко зупинили працівники служби безпеки стадіону, хлопчик усе ж встиг досягти своєї мети – зробити пам'ятне спільне фото зіграного півзахисника Тейяні Рейндерса.

Однак наслідки такого селфі виявилися надзвичайно суворими. За інформацією німецького видання Bild, за свій протиправний вчинок неповнолітній правопорушник зобов'язаний сплатити грошовий штраф у розмірі 100 євро. Такий фінансовий стяг є лише меншою частиною покарання. Значно відчутнішим ударом для молодого фаната стане п'ятирічна заборона на відвідування будь-яких професійних футбольних матчів на території Нідерландів.

До відповідальності можуть притягнути й батьків

На цьому неприємності для родини юного порушника можуть не закінчитися. Наразі Нідерландська футбольна асоціація додатково ретельно вивчає всі обставини інциденту, аби з'ясувати, чи є підстави притягнути до адміністративної чи іншої відповідальності батьків хлопця за неналежне виховання або недогляд за дитиною на масовому спортивному заході.

Сам поєдинок між Нідерландами та Німеччиною завершився внічию 1:1. Крім того, ця зустріч увійшла в історію тим, що стала дебютною для оновленої нідерландської національної команди під керівництвом нового головного тренера Хаві.

Нагадаємо, що білоруси обурливо обійшли бан від УЄФА у матчі проти Фінляндії

Теги: штраф футбол Нідерланди

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