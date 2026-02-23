Головна Світ Політика
Новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться (фото)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться (фото)
Нідерланди отримали нового прем’єра Роба Єттена після позачергових виборів
фото: EPA

Роб Єттен очолив перший за десятиліття уряд меншості, який пообіцяв продовжити підтримку України

38-річний політик та відкритий гей Роб Єттен склав присягу глави уряду Нідерландів 23 лютого. Він став наймолодшим очільником уряду в історії країни. Про це повідомляє «Главком».

Хто такий Роб Єттен та як сформували уряд

Король Нідерландів Віллем-Александр підписав указ про призначення Єттена главою уряду та затвердив склад нового кабінету, до якого увійшли 17 міністрів. Єттен представляє центристську проєвропейську партію D66, яка здобула перемогу на дострокових парламентських виборах у жовтні 2025 року. Політик також став першим відкритим геєм на посаді прем’єра Нідерландів.

Новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться (фото) фото 1
фото: Robin Utrecht

Роб Єттен – лідер D66 (Democrats 66), проєвропейський політик, який раніше працював депутатом парламенту та обіймав посаду міністра клімату й енергетики. Саме на цій посаді він просував відмову Нідерландів від російських енергоносіїв після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Єттен підтвердив, що Амстердам продовжить військову і фінансову допомогу Києву. За його словами, безпека України є частиною безпеки всієї Європи. Політик також виступає за посилення санкцій проти Москви і використання заморожених російських активів на користь України.

Новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться (фото) фото 2
фото з відкритих джерел

Реакція опозиції

Опозиційні сили вже відреагували на створення кабінету. Лідер ультраправої «Партії свободи» Герт Вілдерс коротко прокоментував подію, написавши: «Не мій уряд». Водночас представники лівої опозиції заявили, що нова економічна політика може негативно вплинути на добробут виборців.

Новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться (фото) фото 3
фото: Reuters

Сам Єттен під час кампанії будував риторику на протиставленні політиці страху, яку, на його думку, використовують популісти. Його гасло Het kan wel («Це можливо») стало відповіддю на жорстку антиміграційну риторику правих.

Політик нового покоління

Єттен став першим відкритим геєм на посаді прем’єра Нідерландів, однак він не робить особисту ідентичність головним політичним аргументом. Політик неодноразово заявляв, що важливіше говорити про закони, які реально захищають свободи людей.

Він відкрито говорив про гомофобні атаки, а відео, де Єттен читав образливі повідомлення, отримало нагороду The Best Social Award. Попри це, політик підкреслює, що прагне оцінювання за конкретні рішення, а не за символи.

Новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться (фото) фото 4
фото: vrt.be

Його називають представником нового покоління політиків: він активно використовує соцмережі, брав участь у популярному телешоу De Slimste Mens і навіть отримав прізвисько Robot Jetten через надто вивірені відповіді на початку кар’єри.

Особисте життя і публічний образ

Єттен заручений з аргентинським гравцем у хокей на траві Ніколасом Кіненом – дворазовим учасником Олімпійських ігор. За даними іноземних медіа, пара познайомилася випадково під час шопінгу, після чого їхні стосунки швидко стали публічними.

Новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться (фото) фото 5
фото з відкритих джерел

Політик неодноразово розповідав, що намагається відділяти приватне життя від політики, однак відкрито говорить про партнера і не приховує особистих деталей. Пропозицію руки і серця Єттен зробив удома під час сімейної вечері перед від’їздом Кінена на міжнародні змагання.

Новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться (фото) фото 6
фото: nicokeenan/Instagram

За словами політика, він хвилювався більше, ніж очікував, але назвав цей момент «здоровим і правильним хвилюванням». Після заручин пара повідомила про подію родині та близьким друзям, а можливе весілля, за інформацією ЗМІ, розглядають на літо 2026 року.

Ніколас Кінен – наречений прем’єра

Ніколас Кінен – аргентинський гравець у хокей на траві, дворазовий учасник Олімпійських ігор і представник елітного клубу Klein Zwitserland, що виступає у найвищій лізі Нідерландів Hoofdklasse. Під час виборчої кампанії він відкрито підтримував Єттена, з’являвся на телевізійних дебатах і супроводжував політика на ключових подіях. Сам Єттен неодноразово наголошував, що взаємна підтримка стала важливою під час напруженої кампанії.

Новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться (фото) фото 7
фото: nicokeenan/Instagram

Кінен також відкрито говорить про стосунки. Він зазначає, що через постійний тиск публічності вони підтримують одне одного й намагаються зберігати баланс між роботою та особистим життям. Спортсмен не приховує власної історії камінг-ауту і підтримує Єттена в темах рівності, але пара свідомо не робить приватне життя частиною політики.

Нагадаємо, що новий уряд меншості в Нідерландах на чолі з Робом Єттеном склав присягу 23 лютого у палаці Нордейнде, де король Віллем-Александр затвердив склад кабінету з 17 міністрів і 10 державних секретарів. Це вже третій уряд у країні за трохи більше ніж чотири роки. 38-річний Єттен став наймолодшим прем’єр-міністром в історії Нідерландів. Водночас міністром закордонних справ призначили проукраїнського євродепутата Тома Берендсена, який виступає за посилення військової підтримки Києва та перехід європейської оборонної промисловості на «рейки воєнного часу».

Теги: Нідерланди Україна уряд

