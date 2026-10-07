Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

15-річний син Валентини Хамайко потрапив до лікарні з серйозною травмою (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Син Валентини Хамайко займається їздою на мотоциклі
фото: Іnstagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко розповіла про необхідну операцію сина

Син української телеведучої Валентини Хамайко та бізнесмена Андрія Оністрата потрапив до лікарні. Мати розповіла про травму та стан 15-річного сина у блозі в Instagram, пише «Главком».

Як розповіла Валентина Хамайко, Михайло пошкодив ногу під час тренування з їзди на мотоциклі. Тоді він перебував далеко від батьків. Унаслідок падіння він отримав перелом ноги у двох місцях. Спочатку хлопцю надали допомогу в Полтавській області, де йому наклали гіпс. Однак згодом лікарі вирішили, що без операції не обійтися.

«На момент травмування він був не у Києві, а у Полтавській області. Там загіпсували. Але сподіватися, що все зростеться – теж не можна. Бо перелом непростий», – розповіла ведуча.

15-річний син Валентини Хамайко потрапив до лікарні з серйозною травмою (фото) фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/valentinakhamaiko

Валентина також зазначила, що її син не вперше отримує переломи. П'ять років тому, у 2021 році, Михайло потрапив до лікарні через струс мозку та зміщення шийних хребців після падіння із самоката.

«А це я ночую у клінічній лікарні №2. І, як думаєте, з ким?! У планах ракетний обстріл і червоний рівень тривоги. 2021 року був струс мозку і зміщення шийних хребців. Причина – самокат! 2026 рік – перелом ноги у двох місцях. Причина – мотоцикл. Невдало приземлився на тренуванні. Вижити – головна задача хлопчиків до 20 років… А яка головна задача батьків?! У Вас є варіанти?» – написала ведуча.

15-річний син Валентини Хамайко потрапив до лікарні з серйозною травмою (фото) фото 2
фото: скриншот Іnstagram.com/valentinakhamaiko

Зранку, 7 жовтня, Хамайко розповіла, що її сина готують до операції. Під час операції підлітку мають встановити спиці, а потім знову накладають гіпс через складність перелому. «Дякую за підтримку. Моя «зміна» в лікарні закінчилася о 6 ранку. Ми помінялися з чоловіком – він приїхав до Михайла. Щойно сказав мені, що сина забрали на операцію. Оперувати буде найкращий дитячий хірург-ортопед, з яким ми знайомі 17 років. Вчора прийняли рішення, що треба витягувати, оперувати ногу, ставити спиці. В цілому Михайло буде два місяці в гіпсі», – зазначила мати.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова разом із донькою Марією потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. В автомобіль Олі Полякової врізалася інша машина, внаслідок чого її донька травмувала ніс та пошкодила зуби. 

Читайте також:

Теги: син Валентина Хамайко діти травма мотоцикл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Школярі у Росії
РФ створила тотальну систему цифрового стеження за школярами для спецслужб
Сьогодні, 05:14
Ірина Федишин показала кадр з сімейного гендер-паті
«Це боже благословіння». Вагітна Ірина Федишин розкрила стать майбутньої дитини (відео)
29 вересня, 17:41
Соломія Вітвіцька народила 26 вересня
Красиве, сильне та українське. Соломія Вітвіцька розкрила незвичне ім'я новонародженого сина
28 вересня, 17:45
Стрічка режисера присвячена українським дітям, яких Росія примусово вивезла з окупованих територій
Режисер фільму про викрадених українських дітей заявив про погрози
28 вересня, 04:35
Поховати Сосєдова планують на Перепечинському кладовищі в Московській області
Названо офіційну причину смерті путініста Сосєдова
26 вересня, 18:50
Президент України привітав з народженням сина киянку, пологи якої відбувалися під час ракетної атаки 24 вересня
Зеленський провідав у пологовому малюка, який народився під вибухи ракет у Києві (відео)
25 вересня, 12:20
У п'яти районах області пошкоджено 31 об'єкт
РФ понад добу атакує Київщину: загинули троє дітей, пошкоджено десятки об'єктів
20 вересня, 09:24
Тип безпілотника, яким росіяни завдали удару, наразі встановлюють
Загибель матері та двох дітей на Київщині: прокуратура повідомила подробиці
20 вересня, 06:20
Пілотні групи відкривають лише в тих закладах, де є всі необхідні умови для перебування найменших дітей
У столичних дитсадках з'явилися перші групи для дітей від шести місяців
10 вересня, 22:50

Шоу-біз

Помер відомий український продюсер у віці 48 років
Помер відомий український продюсер у віці 48 років
15-річний син Валентини Хамайко потрапив до лікарні з серйозною травмою (фото)
15-річний син Валентини Хамайко потрапив до лікарні з серйозною травмою (фото)
«Це було чудово». Том Круз пригадав про свої візити до РФ та заговорив російською
«Це було чудово». Том Круз пригадав про свої візити до РФ та заговорив російською
Повернення міленіалів. Марія Єфросиніна та Брати Борисенки зʼявляться на «Фабриці зірок»
Повернення міленіалів. Марія Єфросиніна та Брати Борисенки зʼявляться на «Фабриці зірок»
Періс Гілтон засяяла в образі від українського бренду на Тижні моди у Парижі (відео)
Періс Гілтон засяяла в образі від українського бренду на Тижні моди у Парижі (відео)
Співак родом з Києва отримав звання заслуженого артиста «ДНР»
Співак родом з Києва отримав звання заслуженого артиста «ДНР»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
125K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua