15-річний син Валентини Хамайко потрапив до лікарні з серйозною травмою (фото)

Валентина Хамайко розповіла про необхідну операцію сина

Син української телеведучої Валентини Хамайко та бізнесмена Андрія Оністрата потрапив до лікарні. Мати розповіла про травму та стан 15-річного сина у блозі в Instagram, пише «Главком».

Як розповіла Валентина Хамайко, Михайло пошкодив ногу під час тренування з їзди на мотоциклі. Тоді він перебував далеко від батьків. Унаслідок падіння він отримав перелом ноги у двох місцях. Спочатку хлопцю надали допомогу в Полтавській області, де йому наклали гіпс. Однак згодом лікарі вирішили, що без операції не обійтися.

«На момент травмування він був не у Києві, а у Полтавській області. Там загіпсували. Але сподіватися, що все зростеться – теж не можна. Бо перелом непростий», – розповіла ведуча.

фото: скриншот Іnstagram.com/valentinakhamaiko

Валентина також зазначила, що її син не вперше отримує переломи. П'ять років тому, у 2021 році, Михайло потрапив до лікарні через струс мозку та зміщення шийних хребців після падіння із самоката.

«А це я ночую у клінічній лікарні №2. І, як думаєте, з ким?! У планах ракетний обстріл і червоний рівень тривоги. 2021 року був струс мозку і зміщення шийних хребців. Причина – самокат! 2026 рік – перелом ноги у двох місцях. Причина – мотоцикл. Невдало приземлився на тренуванні. Вижити – головна задача хлопчиків до 20 років… А яка головна задача батьків?! У Вас є варіанти?» – написала ведуча.

фото: скриншот Іnstagram.com/valentinakhamaiko

Зранку, 7 жовтня, Хамайко розповіла, що її сина готують до операції. Під час операції підлітку мають встановити спиці, а потім знову накладають гіпс через складність перелому. «Дякую за підтримку. Моя «зміна» в лікарні закінчилася о 6 ранку. Ми помінялися з чоловіком – він приїхав до Михайла. Щойно сказав мені, що сина забрали на операцію. Оперувати буде найкращий дитячий хірург-ортопед, з яким ми знайомі 17 років. Вчора прийняли рішення, що треба витягувати, оперувати ногу, ставити спиці. В цілому Михайло буде два місяці в гіпсі», – зазначила мати.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова разом із донькою Марією потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. В автомобіль Олі Полякової врізалася інша машина, внаслідок чого її донька травмувала ніс та пошкодила зуби.