Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры



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Герцогиня Сассекская сильно устает и предпочитает реже появляться на публике

Свадьба подруги Меган Маркл Приянки Чопры и ее избранника Ника Джонаса, которая состоится в это воскресенье, пройдет без участия герцогини Сассекской и ее супруга принца Гарри.

Согласно информации, традиционные предсвадебные обряды для жениха и невесты начались еще вчера, и все гости уже слетелись в Индию. Но герцогам Сассекским сейчас не до путешествий из-за беременности Меган, которая неважно себя чувствует после масштабного австралийского тура. Как сообщает Us Weekly, герцогиня сильно устает и предпочитает реже появляться на публике — недавно она отказалась от визита в Африку из-за угрозы вируса Зика.

Приянка Чопра на свадьбе Меган Маркл. Фото: соцсети

Напомним, дружба Меган и Приянки началась несколько лет назад на мероприятии Elle Women in Television, а в мае этого года Чопра была в числе гостей на королевской свадьбе.

Напомним, Приянка Чопра — индийская актриса, модель и певица. Победительница конкурса Мисс мира 2000. В 2015—2018 года играла главную роль в американском телесериале «Куантико». Обладательница Национальной кинопремии, Filmfare Awards и ряда других кинематографических наград Индии. В 2016 году была удостоена индийской государственной награды Падма Шри.

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