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    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры

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    Меган Маркл - Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры
    Меган Маркл

    Герцогиня Сассекская сильно устает и предпочитает реже появляться на публике

    Свадьба подруги Меган Маркл Приянки Чопры и ее избранника Ника Джонаса, которая состоится в это воскресенье, пройдет без участия герцогини Сассекской и ее супруга принца Гарри.

    Согласно информации, традиционные предсвадебные обряды для жениха и невесты начались еще вчера, и все гости уже слетелись в Индию. Но герцогам Сассекским сейчас не до путешествий из-за беременности Меган, которая неважно себя чувствует после масштабного австралийского тура. Как сообщает Us Weekly, герцогиня сильно устает и предпочитает реже появляться на публике — недавно она отказалась от визита в Африку из-за угрозы вируса Зика.

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    Приянка Чопра на свадьбе Меган Маркл. Фото: соцсети

    Напомним, дружба Меган и Приянки началась несколько лет назад на мероприятии Elle Women in Television, а в мае этого года Чопра была в числе гостей на королевской свадьбе.

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    Приянка Чопра
    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры
    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры
    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры
    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры
    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры
    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры
    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры
    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры
    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры
    Меган Маркл решила не приходить на свадьбу своей лучшей подруги Приянки Чопры

    Напомним, Приянка Чопра — индийская актриса, модель и певица. Победительница конкурса Мисс мира 2000. В 2015—2018 года играла главную роль в американском телесериале «Куантико». Обладательница Национальной кинопремии, Filmfare Awards и ряда других кинематографических наград Индии. В 2016 году была удостоена индийской государственной награды Падма Шри.

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