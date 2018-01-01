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    Президент Франции в юности написал эротический роман

    Эммануель Макрон написал в школе откровенный роман о любви к женщине, которая была старше него
    Бывшая соседка нынешнего президента Франции Эммануеля Макрона сообщила о том, что в школьном возрасте он написал эротический роман. Главной героиней произведения стала учительница французского языка Брижит Тронье, которая спустя годы стала супругой нынешнего главы государства. Тогда Макрону было 16 лет и рукопись романа он отдал своей соседке,
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 12:28
    • Розсилка
    Эммануель и Брижит Макрон
    Эммануель и Брижит Макрон

    Эммануель Макрон написал в школе откровенный роман о любви к женщине, которая была старше него

    Бывшая соседка нынешнего президента Франции Эммануеля Макрона сообщила о том, что в школьном возрасте он написал эротический роман. Главной героиней произведения стала учительница французского языка Брижит Тронье, которая спустя годы стала супругой нынешнего главы государства.

    Тогда Макрону было 16 лет и рукопись романа он отдал своей соседке, которая в то время подрабатывала набором текстов. Именно она и набрала текст, который занял около 300 страниц. По словам женщины, роман получился «смелым и пикантным». Будет ли он опубликован – не сообщается.

    Как известно, будущий лидер Франции познакомился со своей будущей супругой, будучи школьником. Она преподавала ему французский язык. 

    Ранее мы писали о главных достоинствах Эммануеля Макрона по случаю его 40-летнего юбилея, который он отмечал менее месяца назад.

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