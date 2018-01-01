Макрон закликав ЄС розробити єдиний підхід щодо КНР з питань торгівлі

Дефіцит двосторонньої торгівлі Франція-КНР складає 36 млрд доларів на китайську користь

Під час свого офіційного візиту до КНР очільник Франції Еммануель Макрон закликав країни ЄС розробити єдиний підхід щодо питань торгівлі у відносинах із офіційним Пекіном. [READ_MORE] На думку Макрона, під час минулої практики представники окремих країн єдиного європейського інтеграційного об’єднання у взаємодії із КНР переслідували



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Президент Франції Еммануель Макрон і глава КНР Сі Цзіньпін

Дефіцит двосторонньої торгівлі Франція-КНР складає 36 млрд доларів на китайську користь

Під час свого офіційного візиту до КНР очільник Франції Еммануель Макрон закликав країни ЄС розробити єдиний підхід щодо питань торгівлі у відносинах із офіційним Пекіном.

На думку Макрона, під час минулої практики представники окремих країн єдиного європейського інтеграційного об’єднання у взаємодії із КНР переслідували різні цілі – одні прагнули більшої економічної відкритості для своїх товарів на китайському ринку, в той час як інші намагалися захистити власні ринки. У випадку із французько-китайськими відносинами Париж завжди намагався захистити окремі стратегічні сектори економіки, нагадав Макрон. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому однак французький президент заявив про те, що його країна готова відкрити власний ринок для китайських інвестицій в обмін на кращий доступ до зростаючого китайського ринку.

Макрон також заявив, що у разі, якщо дефіцит двосторонньої торгівлі не вдасться ліквідувати, це призведе до зростання протекціонізму в ЄС. На сьогодні дефіцит двосторонньої торгівлі складає 36 млрд доларів на користь КНР.

Протягом візиту президента Франції супроводжують представники 50 найбільших компаній країни. Проте підписання якихось великих угод із китайським бізнесом не очікується.