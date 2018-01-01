«Всю свою жизнь Белла была художником. Ее средство общения с миром — ее талант, выраженный на бумаге. А вдохновение для своих работ она находит в друзьях, моде и музыке. Мечтой всей жизни Беллы было отразить свое искусство на одежде. Ее новая коллекция футболок — первый шаг на пути реализации ее мечты, а следующие она сделает уже в ближайшем будущем», — написано на сайте дизайнера.