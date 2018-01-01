В первую коллекцию вошли четыре футболки

Если дети многих известных родителей получают от них всяческую поддержку, то двоим усыновленным детям Николь Кидман и Тома Круза не слишком полезло. В какой-то момент Изабелла и Конор стали, как и отец, стали последователями саентологии, и отдалились от матери, не принимающей эту религию. Однако вскоре и Круз, который углубился в учения своего



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Белла Кидман Круз

В первую коллекцию вошли четыре футболки

Если дети многих известных родителей получают от них всяческую поддержку, то двоим усыновленным детям Николь Кидман и Тома Круза не слишком полезло.

В какой-то момент Изабелла и Конор стали, как и отец, стали последователями саентологии, и отдалились от матери, не принимающей эту религию. Однако вскоре и Круз, который углубился в учения своего наставника, в итоге почти перестал общаться с наследниками.

Тем не менее, 25-летней Белле удалось наладить свою жизнь. В сентябре 2015 года она вышла замуж за it-специалиста Макса Паркера. А теперь девушка решила построить карьеру.

Она запустила собственный бренд одежды BKC, название которого состоит из первых букв ее полного имени — Белла Кидман Круз (Bella Kidman Cruise). В первую коллекцию вошли четыре футболки, дизайн каждой из которых придумала Белла. Стоимость одной футболки составляет 85 долларов.

«Всю свою жизнь Белла была художником. Ее средство общения с миром — ее талант, выраженный на бумаге. А вдохновение для своих работ она находит в друзьях, моде и музыке. Мечтой всей жизни Беллы было отразить свое искусство на одежде. Ее новая коллекция футболок — первый шаг на пути реализации ее мечты, а следующие она сделает уже в ближайшем будущем», — написано на сайте дизайнера.

Джерело: graziamagazine.ru