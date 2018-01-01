Лорен Коэн может уйти из «Ходячих мертвецов» из-за низкого гонорара
- Сьогодні, 18:55
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Актриса Лорен Коэн
Актриса может покинуть проект вслед за Чендлером Риггзом
Если верить слухам, «Ходячие мертвецы» вслед за Чендлером Риггзом, знакомым зрителям по роли Карла, могут лишиться еще одного ключевого актера – а точнее, актрисы: Лорен Коэн, которая в сериале играет Мэгги, отказалась от нового контракта, предложенного ей AMC, поскольку ее не устраивает низкий гонорар – и собирается покинуть «Ходячих».
По слухам, Лорен недовольна тем, что ее гонорар намного меньше той суммы, что получают ее коллеги-мужчины, и даже после переговоров с AMC это неравенство исправить не удалось, так что теперь актриса присматривается к другим телевизионным проектам. В частности, негодование актрисы вызвал тот факт, что ее коллеги Эндрю Линкольн и Норман Ридус, такие же «ветераны» сериала, получают намного больше – а также то, что после переговоров ей предложили крайне скромную прибавку.
Переговоры при заключении нового контракта частенько сопровождаются слухами об уходе актера, но инсайдеры авторитетных изданий, посвященных кино и сериалам, утверждают, что AMC на этот ход Лорен Коэн не купились – и после того, как актриса отвергла улучшенное предложение, дальнейшие переговоры вести не собираются. Сама же Коэн даже при самом негативном исходе без работы не останется – она уже несколько раз встречалась с представителями разных телеканалов, предлагающих ей роли в своих новых проектах. Единственное, что пострадает от всего этого – рейтинги «Ходячих мертвецов», поскольку «старичков» в сериале и без того остается крайне мало.
Джерело: popcornnews