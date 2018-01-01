Лорен Коэн может уйти из «Ходячих мертвецов» из-за низкого гонорара

Актриса может покинуть проект вслед за Чендлером Риггзом

Если верить слухам, «Ходячие мертвецы» вслед за Чендлером Риггзом, знакомым зрителям по роли Карла, могут лишиться еще одного ключевого актера – а точнее, актрисы: Лорен Коэн, которая в сериале играет Мэгги, отказалась от нового контракта, предложенного ей AMC, поскольку ее не устраивает низкий гонорар – и собирается покинуть «Ходячих».

По слухам, Лорен недовольна тем, что ее гонорар намного меньше той суммы, что получают ее коллеги-мужчины, и даже после переговоров с AMC это неравенство исправить не удалось, так что теперь актриса присматривается к другим телевизионным проектам. В частности, негодование актрисы вызвал тот факт, что ее коллеги Эндрю Линкольн и Норман Ридус, такие же «ветераны» сериала, получают намного больше – а также то, что после переговоров ей предложили крайне скромную прибавку.

Переговоры при заключении нового контракта частенько сопровождаются слухами об уходе актера, но инсайдеры авторитетных изданий, посвященных кино и сериалам, утверждают, что AMC на этот ход Лорен Коэн не купились – и после того, как актриса отвергла улучшенное предложение, дальнейшие переговоры вести не собираются. Сама же Коэн даже при самом негативном исходе без работы не останется – она уже несколько раз встречалась с представителями разных телеканалов, предлагающих ей роли в своих новых проектах. Единственное, что пострадает от всего этого – рейтинги «Ходячих мертвецов», поскольку «старичков» в сериале и без того остается крайне мало.