Эмма Бантон подтвердила слухи о возрождении проекта Spice Girls

Поклонники женского квинтета Spice Girls до сих пор не могут прийти в себя после новости о воссоединении коллектива

Напомним, в прошлую пятницу, 2 февраля, все участницы группы – Джерри Хорнер (бывшая Холлиуэлл), Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Мелани Чисхолм и Эмма Бантон – собрались вместе дома у Джерри. Там после некоторых «секретных переговоров» - не без участия продюсера группы, 57-летнего Саймона Фуллера, - и было решено возродить



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Эмма Бантон

Поклонники женского квинтета Spice Girls до сих пор не могут прийти в себя после новости о воссоединении коллектива

Напомним, в прошлую пятницу, 2 февраля, все участницы группы – Джерри Хорнер (бывшая Холлиуэлл), Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Мелани Чисхолм и Эмма Бантон – собрались вместе дома у Джерри. Там после некоторых «секретных переговоров» - не без участия продюсера группы, 57-летнего Саймона Фуллера, - и было решено возродить проект.

Теперь фанаты следят за любыми подробностями, касающимися этой встречи. И ими поделилась в интервью на радиошоу Heart Эмма Бантон. Эмма рассказала, что последний раз все вместе Spice Girls собирались в своем оригинальном составе шесть лет назад (тогда, в 2012 году, девушки выступали на закрытии Олимпиады в Лондоне).

«С тех пор мы, конечно, встречались по отдельности. Но собраться опять всем вместе нам удалось только в прошлую пятницу. Каждая из нас была в городе, и мы договорились, что сделаем это. Не думаю, что кто-то из нас ожидал, что проведет такой прекрасный вечер. Мы вспомнили старые времена, поговорили о детях - это было прекрасно. Потом все расположились за столом в гостиной Джери, нам принесли еду, которую мы заказали на дом: суши и салаты. Выпили чаю и немного просекко. Было очень здорово всем увидеться. Я получила удовольствие от этой встречи. Мы проболтали несколько часов»,- рассказала Эмма.

Известно, что за участие в проекте каждая участница Spice Girls получит по 10 миллионов фунтов стерлингов. Но на каверзный вопрос ведущего, не предложенные ли им деньги стали главной причиной воссоединения, Эмма рассмеялась.

«Ха-ха. Нет, для нас открывается много других возможностей, которые мы хотим реализовать. Мы хотим добавить немного женской силы в этот мир. Самое главное, что мы опять вместе объединились. Кстати, нужно будет собраться еще раз. Потому что мы проболтали несколько часов, а потом только опомнились, что нас всех ждут дети»,- сказала Эмма.

Как пишут западные СМИ, в этом году Spice Girls должны принять участие в нескольких телепроектах в Китае, в абсолютно новом шоу талантов и записать альбом со своими самыми известными хитами. По последней информации, коллектив намерен также основать собственный рекорд-лейбл, который займется продвижением новых талантливых исполнительниц и герлз-бэндов.

Также, по информации инсадеров группа Spice Girls готовится выступить на свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл.