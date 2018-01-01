Леди Гага уходит со сцены из-за тяжелой болезни

В сентябре 2017 года Леди Гагу госпитализировали прямо во время концерта

Также певице пришлось отложить тур по Европе. Как оказалось, причиной этого стало заболевание фибромиалгия, от которого звезда страдает уже несколько лет. Причины возникновения диагноза неясны, однако пациенты сталкиваются с сильнейшими болями. Несмотря на это, певица через некоторое время вернулась на сцену,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леди Гага

В сентябре 2017 года Леди Гагу госпитализировали прямо во время концерта

Также певице пришлось отложить тур по Европе. Как оказалось, причиной этого стало заболевание фибромиалгия, от которого звезда страдает уже несколько лет. Причины возникновения диагноза неясны, однако пациенты сталкиваются с сильнейшими болями.

«Я в таком отчаянии, что даже не могу найти слов, чтобы описать мое состояние. Лечащий меня врач строго предписал мне постельный режим, в итоге я вынуждена отменить последние 10 концертов моего мирового турне Joanne World Tour. Я так мечтала выступить в тех городах, где были намечены шоу… Увы, я ничего не могу поделать. Лондон, Манчестер, Цюрих, Кельн, Стокгольм, Копенгаген, Париж, Берлин и Рио— обещаю вам, что я еще вернусь! Люблю вас всех!!!» — обратилась к поклонникам артистка.

Джерело: graziamagazine.ru